İSTANBUL- Kamuya karşı sorumluluğunu yerine getiren, çalışanlarını koruyan, vergisini ödeyen şirketler artık 'beyaz bayrak' ile ödüllendiriliyor. Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlerin almaya hak kazandıkları Beyaz Bayrak, düzenlenen ödül töreni ile ilk sahiplerini buldu. Çalışma Bakanlığı ve TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreni ile açıklanan beyaz bayraklı şirketler arasında NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin: “Beyaz Bayrak uygulaması örgütlülüğe katkı yapacak bir uygulama”

Beyaz Bayrak uygulamasının iyi örneklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, ödül törenindeki konuşmasında şunları kaydetti: “Beyaz Bayrak, 10 yıl veya daha aşkın bir süredir konuştuğumuz bir konu. Uygulamak bize nasip oldu. Beyaz Bayrak’ta işveren diyor ki, ‘benim işim düzgündür, ben işimi düzgün yapıyorum’. Bu iddia fevkalade önemli ve değerli.. Ben tüm Türk işletmelerin bu iddiaya sahip olmasını istiyorum. Düzgün iş yapan işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Beyaz Bayrak uygulaması örgütlülüğe katkı yapacak bir uygulama. Burada örgütlü işletmelerimize ciddi katkılarımız da olacak. İş-Kur projelerinden öncelikli onlar faydalanacak. Bunun dışında ihracatçı firmalarımız ihracat sürecindeki bütün prosedürlerde bir adım önde olacaklar. Kendilerine beyaz bayrak ile birlikte vereceğimiz sertifika onları bir adım öne geçirecek. Bunları dışında sosyal güvenlik destek primine ilave bir puan vereceğiz. Emekçilerimiz örgütlüyse, o işyerinde toplu sözleşme mekanizması işliyorsa, işverenlerimiz düzgün iş yapıyorsa biz onların yanındayız. Beyaz Bayrak uygulamasının milletimize, iş yerlerimize, çalışma hayatımıza katkı yapacağına inanıyorum.”

HABER: EMİR YÜCEL