Anıl Sural

New York’ta ünlü isimlerin uğrak noktası olan Türk restoran yeni adresinde açıldı





Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde 20 yıl önce açılan ve Amerikalı ünlülerin uğrak noktası Ali Baba yeni adresinde açıldı. Daha önce Birleşmiş Milletler ve Türk Evine komşu olan restoran Amerikalı ve Türklerin uğrak noktalarından birisiydi.





Ali Baba Türk restoranın, kısa bir aradan sonra yeni yerinde görkemli bir törenle açılışı gerçekleşti. Açılışa New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın yanı sıra Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de katıldı.







Kurdeleyi New York Belediye Başkanı kesti



Ali Baba Mediterranean Cuisine adıyla 224 E 53rd St, New York, NY 10022 yeni adresinde müşterilerini bekliyor.





Ali Rıza Doğan yaptığı açıklamada ‘Uzun zaman sonra özlenen lezzet geri döndü. Bugün Sayın New York Belediye Başkanımız Eric Adams talebimizi kabul etti ve açılışımızı yaptı. Bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca küçük işletme komiseri NYC Kevin D. Kim ve Paterson Belediye Başkanı Andrea Sayegh, Türkiye’mizin New York Başkonsolosluğumuz, New York Polis Departmanı ekipleri, Belediye Başkan Danışmanı Kardeşim Mohamed Bahe ve ayrıca arkadaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Her şey için teşekkürlerimizi iletiriz.’ ifadelerini kullandı.





New York’un Ali Baba’sı



Ali Rıza Doğan, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra babasının çeşitli baskılara maruz kalması ile ailesiyle birlikte Amerika’ya göç etti. 1986 yılında New York’a yerleşen aile, hayata her anlamda ‘sıfırdan’ başladı.





Baba oğul bulaşık yıkayarak Amerika macerasına başladı ve ardından sabrederek çalıştığı restoranı satın aldı. İlerleyen süreçte 1997 yılında Ali Baba’yı açtı. Adının hikayesi ise Ali ve Babasında geliyor…



Ali Baba's Terrace Corner adlı restoran 1997’ten 2022'ye kadar aynı adresinde devam etti, koronavirüs zamanı ayakta durmaya çalıştı. Hastanelere, evsizlere ücretsiz yemek dağıttı. Kira sözleşmesi bitince de çıkmak zorunda kaldılar.







Türkiye’nin kültür elçisi gibi çalışıyor



Yıllardır New York Belediyesine Türk yemekleri hizmeti de veren Ali Baba, Birleşmiş Milletler’dekilerin de gözdesi. Yüzlerce farklı ülkenin çalışanları, mekânın sahibi Ali Rıza Doğan ile yakın ilişkide.



New York Belediyesinin iftar yemeklerini 15 yıldır veren Doğan, New York’ta Türkiye’nin kültür elçisi gibi çalışıyor.





New York’un ünlü isimleri Michael Bloomberg, Bill de Blasio, Trump’ın avukatı ve yakın arkadaşı Rudolph W. Giuliani, Ünlü tenisçi Serena Williams mekânın ünlü müdavimleri arasında yer alıyor.







New York Belediye Başkanının yakın dostu



New York Belediye Başkanı Eric Adams yoğun programına rağmen Ali Baba’nın açılışı için katıldı ve yarım saatten fazla kaldı.





Adams ile uzun süredir dostluğu olduğunu belirten Ali Rıza Doğan "Eric Adams’ı Başkan olmadan önce de tanıyordum ve kendisine 4 gece bağış kampanyaları düzenledim. Aday olacağını söylediğinde de destekledim. Çoğu kişi başkan olamaz derken ben olacağını biliyordum, hissediyordum. Açılış olacağını kendisine mesaj attım. O an Washington’da belediye başkanları birliği toplantısında olmasına rağmen hemen dönüş yaptı ve katılacağını söyledi. 'Ali Baba başkadır, her zaman senin için varım' dedi ve geldi" ifadelerini kullandı.