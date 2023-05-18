New York

New York Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabından video mesajı paylaşan Başkonsolos Reyhan Özgür, tüm vatandaşları Türk Günü Yürüyüşü'ne davet etti.

Özgür, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından 20 Mayıs Cumartesi günü Manhattan'da düzenlenecek. 40. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'ne tüm vatandaşlarımızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliği ile ABD'nin ekonomik ve kültürel hayata katkılarının görünürlüğünü artırması açısından önem taşıdığını kaydeden Özgür, özellikle çocuklar ve gençlerin katılımına özel önem verdiklerini belirtti.

TADF, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, yürüyüşün New York Manhattan'daki ünlü Madison Caddesi'nde saat 11.30'da başlayacağını bildirdi.

Duyuruda, "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nde, Türk-Amerikan toplumu ve Türkiye'mizden gelen konuklarımız ile birlikte öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı anacağız. Ardından, New York'taki Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'müzün 40. yılını, Cumhuriyetimizin 100. yılını ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 104. yılını hep birlikte kutlayacağız. Bu yıl Türk-Amerikan toplumu ile birlikte tek yürek olup yürümek gücümüze güç katacaktır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi de başlayacak

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün gerçekleşeceği cumartesi günü aynı zamanda ABD genelinde Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci de başlayacak.

New York'taki seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında Türkevi'nde 08.00-22.00 saatleri arasında, South Jersey ve Long Island'da kurulan seçim merkezlerinde ise 20-21 Mayıs tarihleri arasında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Washington Büyükelçiliği ve ülkedeki diğer başkonsolosluklarda oy kullanma da 20-24 Mayıs tarihleri arasında 08.00-22.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü 1981'e kadar uzanıyor

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda geleneksel hale geldi. Kovid-19 döneminde düzenlenmeyen yürüyüşün geçen sene 39'uncusu yapıldı. Bu nedenle bu yıl Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün 40'ıncısı gerçekleşecek.

Yürüyüşe, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türk dünyasından binlerce kişi Türk bayraklarıyla katılıyor. Yürüyüş kapsamında çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçları resmi geçişler düzenliyor, Türkiye'den gelen sanatçılar konserler veriyor.

AA