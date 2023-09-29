Haber: Mert Osman Erman

Şehrin birçok metro sistemi, cadde ve otoyolu sular altında kaldı, ve LaGuardia Havalimanı'ndaki en az bir terminal Cuma günü kapatıldı.

Bazı bölgelerde gece boyunca beş inç kadar yağmur yağdı ve New York eyalet valisi Kathy Hochul'a göre daha fazla yedi inç yağmur daha bekleniyor.

"Bu tehlikeli, yaşamı tehdit eden bir fırtına," dedi Bayan Hochul.

"New York Şehri, Long Island ve Hudson Vadisi genelinde gördüğümüz aşırı yağış nedeniyle acil durum ilan ediyorum," dedi, eski adıyla bilinen X platformunda.

"Lütfen güvende kalmak için önlemler alın ve sular altındaki yollarda seyahat etmeye çalışmayın."