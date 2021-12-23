Neşem ÇELİK

İNADINA GÜLÜMSEYİN HAYATA..



20222 YILIMIZ KUTLU OLSUN....



Merhabalar, Önce Vatan Gazetesi’nin sevgili dostları,

İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla koskoca bir yıl daha geçti gitti.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın ve beraberinde getirdiği yasaklarla birlikte ekonomik sıkıntılar, doğal afetler, sevdiklerimizin kayıpları ile geçen bu günler de, yeni bir yıla yeni umutlar ile “MERHABA” 2022 diyelim.

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir attığı zaman...

Yeni bir yılı karşılamak amacıyla yapılan yılbaşı kutlamaları, M.Ö 46 yılında ilk kez Julius Sezar tarafından başlatıldı.

Dünya da ve Ülkemizde de en yaygın şekilde kullanılan Miladi takvimin Ocak ayının ilk günü olarak belirlendi.

Her alanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyan yeni yıl, dünyada bir çok ülkede değişik gelenek ve etkinliklerle kutlanıyor. Tümünün ortak amacı ise, yeni gelen yılın umutla, bolluk, bereket, sağlık ve şans getirmesi...

BEMBEYAZ YAĞAN KAR, 2021'DE HER NE YAŞANMIŞSA YAŞANSIN, ÖRTSÜN GEÇMİŞİN BÜTÜN ZORLU GEÇEN GÜNLERİNİ...

Bu yılbaşı gecesini evlerinde aileleri yada yakın akraba, arkadaş çevresi ile geçirecek olanlar için masa düzeni ve yemekler konusunda sizler için tarifler hazırladım. Küçük tabaklar da yapılacak zahmetsiz ve pratik mezeler ile masamızı renklendirelim mi?

Yeni bir yılın ilk gününe özel soframızı hazırlamakla işe başlayalım.

Yeni yıl yaklaşırken piyasalar da yılbaşı konseptine özel masa örtüleri, runnerlar ve peçeteler dükkan vitrinlerini süsler, bizler bütçemiz el verdiği ölçüde mütevazı bir sofra hazırlamak istiyorsak kimimiz yeni bir örtü alarak yada evimizde mevcut bulunan bir masa örtüsünü kullanarakta şık bir masa hazırlıyabiliriz.

Hepimizin evinde temiz ütülü beyaz, kırmızı yada yeşil ekose masa örtüleri yılbaşı sofraları için gayet şık olacaktır. Yada beyaz örtünüzün üzerine yerleştireceğiniz kırmızı yada yeşil bir runner/self servis de olabilir.

Masanızın her iki ucuna arzuya göre birer küçük şamdanlar yada yılbaşı süsleri de masanızın yüzünü güldürecektir.

Hepimizin evlerinde misafir için sakladığımız yemek takımlarımız illaki vardır, haydi o zaman şimdi onları çıkarmanın zamanı... Yemek çeşitinize göre tabaklarınızı üst üste yerleştirin ve yanlarına yine kullanılacak yemeklere göre de çatal/ kaşık/bıçak takımlarınızı, tabaklarınızın ön kısmına içecek ikramında her ne sunacaksanız ona uygun bardaklarınızı yerleştirin.

Ve hatta bu geceye özel kadehler de masa da çok güzel duracaktır.

Yine bu geceye özel masa örtünüz yada runner'a aynı renkte kumaş peçeteler, peçete süsleri ile güzelce katlanarak tabakların üstünde yada yanında yerini alsın.

Eğer bir yılbaşı çam'ı süslediyseniz, masanıza yakın bir mesafe de olması, yanıp sönen ışıkları ile sizlerinde neşelenmenizi sağlayacaktır.

Uzun soluklu oturulacak bir yemek masa düşünüldüğünde ve ev sahibinin rahat servis yapabilmesi için, masamıza gelecek meze, salata ve zeytinyağlılar çeşitleri de bolca hazırlandıysa çok fazla yılbaşı süsü ile değil de, yemek takımlarına uygun tabaklarda güzel bir sunum ile hazırladığınız yemekler masanızı süsleyecektir.

Özel günler ve misafirler için hazırladığımız yemek masalarımızın yenmeyecek süsler ile dolu olması değil de, hazırladığımız yemeklerle göze hitap etmesi çok daha önemlidir.

Yeni bir yıl ve yeni umutlar olarak bütçemiz el verdiğince hazırlanmak ve gelecek olan yıl'da evlerimizin bereketli olmasını dileriz. Yaşadığımız zorlu geçen iki yılın ve hali hazırda yaşadığımız salgın ve beraberinde getirdiği sıkıntılar, psikolojik olarak çoğumuzu zorlayan günleri geride bırakarak yeni günlere önce sağlıkla sonra da huzur ve bereketle adım atalım.

Ben bugün sizler için yapımı kolay ve pratik lezzetli ve uzun oturmalı sofralar için vede içki servisi yapacak olanlarında memnun kalacağı meze, salata ve zeytinyağlı tarifler hazırladım.

Bütün bir gece midemizi doldurup yeni yılın ilk sabahında mide şikayetleriyle uğraşmak istemeyiz sanırım.

Tabi ki yılbaşı sofralarının baş konuğu “HİNDİ DOLMA” akşamın ortalarında tabaklar da yerini alacaktır.

Bunun yanı sıra tam da mevsimin de bir zeytinyağlı “LAHANA DOLMA” olmazsa olmaz diye düşünüyorum.

Gecenin finalini eğer yemekle birlikte içki tüketildiyse bir “İŞKEMBE ÇORBASI”, çoluk çocuk hep birlikte bir yılbaşı yemeği yediyseniz de çayın yanında yılbaşına özel bir “KÜTÜK PASTA” ikramı ile geceyi sonlandıralım.

Haydi o zaman yılbaşı yemeklerimizi hazırlamaya başlayalım.



MALZEMELER:

• 5kg Hindi

• 3 su bardağı baldo pirinç

• 2 ad kuru soğan

• 1 çay bardağı zeytinyağ+2 yemek kaşığı tereyağ

• 250 gr ciğer

• 4 yemek kaşığı iç badem + 2 yemek kaşığı çam fıstık

• 2 yemek kaşığı kuş üzümü + 2 yemek kaşığı toz şeker

• 1, 5 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı yenibahara + tarçın +karabiber

• 1/2 kg ayıklanmaış kestane

• HİNDİYE SÜRMEK İÇİN:

• 1 ad limonun suyu +kekik +tuz

• 1 ad Hindi Fırın Poşeti



HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanı küçük doğrayın ve zeytinyağ ile kavurmaya başlayın.

• Bademleri ve fıstıkları ekleyerek kavurmaya devam edin.

• Ciğeri 1 yemek kaşığı tereyağ ile yüksek ısıda ayrı kavurduktan sonra ekleyin.

• Tuzunu, şekerini ve baharatlarını ilave ederek 10 dakika kavurun.

• En son haşlanmış kestanelerini ekledikten sonra ateşten indirin

• Hindiyi tütsüleyin ve yıkayın.

• Limon suyu tuz ve kekik'le güzelce ovun.

• Karın kısmına hazırladığınız iç pilavı çok sıkı olmayacak şekilde doldurun. (pişince pilavın lapa olmaması için)

• Ve karın kısmını ısıya dayanıklı bir ip ile dikerek kapatın.

• Ayakları da birbirine bağlayın.

• Genişçe bir tencerede tereyağını eritin ve yüksek ısıda hindiyi tereyağ içinde çevirerek mühürleyin.

• Aynı tencereden çıkarmadan üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin ve 1/2 saat haşlayın.

• Hafif haşlanan hindiyi tencereden çıkarın ve üzerine kalan limon suyu+kekik karışımını sürdükten sonra fırın torbasına yerleştirin.

• Tencerede kalan suyu da fırın poşetine alın.

• 200 derece de ısıtılmış fırında 2 saat pişirin.

• Nar gibi kızarmış ve çok lezzetli bir hindi dolması sofranız da...

• Geriye kalan pilavı su ilavesi ile pişirin ve servis tabağının yanlarına yerleştirin.

• Hepinize afiyet olsun. • Sevgiyle...

MALZEMELER

* 1 orta boy dolmalık Lahana

* 2 su bardağı (300gr) baldo pirinç

* 6 ad kuru soğan

* 1 ad havuç (rendelenmiş)

* 1, 5 su bardağı sızma zeytinyağ

* 3 yemek kaşığı toz şeker

* 1 çay kaşığı dolma baharı +tarçın+karabiber+nane

* 1 yemek kaşığı tuz

* 1 çorba kasesi kıyılmış maydanoz

* 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık + kuş üzümü

* 1 su bardağı sıcak su



HAZIRLANMASI:

Lahananın tepe kısmını çıkarın ve genişçe bir tencereye so doldurarak lahanayı hafif haşlayın. Ve soğuk sudan geçirin.

Yapraklarını ayırarak hazırlayın ve kenara alın.

Kuru soğanları küçük doğrayın.

Zeytinyağ ilavesiyle soğanları kavurmaya başlayın. Ağır ateşte kavrulan soğanlar lezzetini daha güzel çıkaracaktır.

Fıstıkları ekleyin ve fıstıklar pembeleşene kadar kavurun.

Rendelenmiş havucu ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Pirinci 10 dakika bol suda beklettikten sonra suyunu süzün ve ekleyin.

Tuz, şeker ve diğer baharatlarını ilave ederek karıştırın.

Suyunu vererek kısık ateşte çektirin. Ateşten indirin ve maydanozlarını ilave ederek şöyle bir karıştırdıktan sonra ılımaya bırakın.

Haşlanan lahana yapraklarına dolma içinizi çok küçük olmayacak şekilde sarın ve tencereye dizin.

1 ad limonu dilimleyin ve tencerenin kenarlarına yerleştirin.

2, 5 su bardağı suyu üzerine gezdirin ve porselen bir tabak ile dolmaların üzerini kapatın.

Kısık ateşte takribi 40-45 dakika pişirin.

Ateşten indirin ve soğumaya bırakın.

Daha sonra bir tepsiye dolmaları ters çevirerek boşaltın.

Servis tabağına yerleştirin ve limon dilimleri ile süsleyin.

Afiyet olsun. Sevgiyle...

MALZEMELER:

* 350 gr haşlanmış Nohut

* 200 gr haşlanmış pancar

* 2 dolu yemek kaşığı tahin

* 1, 5 limon suyu

* 3 diş sarımsak

* 2 yemek kaşığı pancarın haşlama suyu

* 2 yemek kaşığı zeytinyağ

* 1, 5 çay kaşığı kimyon

* 1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİNE:

* Zeytinyağ

* Susam

HAZIRLANMASI:

Nohutların kabuklarını soyun ve rondoya alın.

Üzerine doğradığınız pancarı ve pancar suyunu ekleyerek püre haline getirin.

Tahin, sarımsaklar limon suyu, zeytinyağ, kimyon ve tuz ilavesiyle bir kez daha karıştırın. Pürüzsüz kıvamda olan pancarlı humus'u servis tabağına alın ve üzerine susam ve zeytinyağ gezdirin.

Afiyet olsun. Sevgiyle...





MALZEMELER:

* 3 ad orta boy kabak

* 6-7 dal taze soğan

* 4-5 diş sarımsak

* 1 çay bardağı (100ml) zeytinyağ

* 1/2 çay bardağı pirinç

* 1 çay bardağı su

* 1 ad limonun suyu l (1/2 çay bardağı)

* 1/2 demet dereotu

HAZIRLANMASI:

İlk olarak kabaklarımızı hazırlamakla başlayalım.

Kabakların dış yüzeylerinde ezik çürük gibi şeyler varsa kesip atın.

Ve fasulya kenarı temizlediğiniz aparatla kabakların çekirdek kısmına kadar boyuna olacak şekilde uzun erişte gibi ince şeritler halinde çıkarın.

Taze soğanları halka doğrayın ve Zeytinyağının yarısı ile kavurmaya başlayın.

Sarımsakları da küçük doğrayarak ekleyin.

Pirinci 10 dakika sıcak suda beklettikten sonra kavrulan soğan ve sarımsaklara ekleyerek, pirincin hafif yumuşamasını sağlayın.

Pirinç pişme kıvamına gelince kabak şeritleri, limon suyunu ve ince doğranmış dereotunun yarısını ekleyerek karıştırın.

Tekrar su ialve etmeden kısık ateşte kapağını kapatarak pişirin.

Çok kısa sürede kabaklar da yumuşayacaktır. Ve suyunu çekecektir.

Tuzunu serpin karıştırın ve ateşten indirin.

Servis tabağına makarna sarar gibi alın ve kalan zeytinyağ ile dereotunu üzerine gezdirin.

Son derece sağlıklı ve lezzetli bir zeytinyağlı /meze sunumudur.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...

MALZEMELER:

PANDİSPANYA İÇİN:

* 4 ad yumurta (oda sıcaklığında)

* 4 kahve fincanı toz şeker

* 3 kahve fincanı un

* 1 kahve fincanı kakao

* 1 kahve fincanı ılık su

HAZIRLANMASI:

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayrı kaselere ayırın. Yumurta beyazlarını mikserle çırparak köpük kıvamına getirin kenara alın. Yumurta sarılarını ayrı kasede azar azar şeker ekleyerek çırpmaya başlayın. Ilık suyu ekleyerek şekeri tamamen eritin. Kakao ve unu eleyerek ilave edin karıştırın.

Diğer kaseye hazırladığınız yumurta beyazlarını üç sefer de bir spatula yardımıyla karışıma ekleyerek karıştırın.

Büyük boy fırın tepsisine yağlı kağıt sererek pandispanya hamurunu eşit olacak şekilde tepsiye aktarın.

160 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıktıktan 5 dakika sonra yağlı kağıt ile birlikte rulo sarın ve üzerini bir havluyla kapatın.

KREMASI:

* 2 su bardağı süt

* 2 yemek kaşığı un +2 yemek kaşığı nişasta

* 1 ad yumurta sarısı

* 1 su bardağı toz şeker

* 50 gr (1 yemek kaşığı)tereyağ

* 1 paket vanilya



İÇİNE:

* 2 ad Muz

HAZIRLANMASI:

Sütü tencereye alın ve şekeri, unu, nişastayı, yumurta sarısını ekleyerek çırpın. Daha sonra orta ateşte karıştırarak koyu kıvamda pişirin.

Pürüzsüz bir kıvama gelince tereyağ ekleyin ve ateşten indirin.

Vanilya ekleyin ve 5 dakika çırpın.

Kremanızın tamamen soğuması için kremanızı ve pandispanyanızı bir gece önceden hazırlarsanız çok daha kolay pastanızı hazırlıyabilirsiniz. Şimdi pandispanyayı açalım ve üzerine kremasını eşit olacak şekilde sürelim.

Alt kısmına muzları yerleştirelim ve rulo saralım. Pastanızı yine yağlı kağıt ile sararak buzdolabına kaldırın ve 1 saat dinlendirin.

ÜZERİ İÇİN:DIŞ KAPLAMA

* 100 gr bitter 100gr sütlü çikolata

* 200 ml krema

HAZIRLANMASI:

Kremayı küçük bir kasede sadece ısıtın. İçine küçük doğranmış çikolataları ekleyerek karıştırın ve çikolataları eritin.

Çırptıkça çikolata ganaj koyu kıvam alacaktır. Soğuyan pastanızın her iki yanından 4 er parmak kalınlığında verev olarak kesin ayırın. Orta kısmın iki ucuna verev kestiğiniz pasta parçalarını yanlamasına (kesilmiş bir kütük şeklinde) yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız ve koyu kıvam alan çikolata ganajı sürerek kütük izleri gibi çizgiler çekin (çatalın arka kısmı ile yapabilirsiniz)

Üzerine biraz kakao ve yanlara pudra şekeri serperek kar görüntüsü verebilirsiniz.

Ayrıca mantarlar hazırlayabilirsiniz. Mantarlar için de küçük bezelerden faydalanabilirsiniz. Frenk üzümleri ve yılbaşı temalı kurabiyelerle süsleyebilirsiniz.

Harika bir lezzet ve yeni yıla girerken şık bir görsel olacaktır.

Afiyet olsun. Sevgiyle...