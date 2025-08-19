Feyenoord mücadelesinde Fenerbahçe taraftarının inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu vurgulayan Semedo, "Bu gururu Feyenoord maçında yaşadım. Bence buna odaklanmamız gerekiyor. İlk maç evimizde, bunu düşünmemiz gerekiyor, iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Her şeyimizi vermeliyiz ki maçı kazanalım. Benfica'nın da iyi bir atmosferi var ama biz önce kendi sahamızdaki maçı düşünüyoruz. 12. adam bizimle olacak, en iyisini yapalım ki maçı kazanalım." açıklamasını yaptı.

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Portekizli oyuncu, "2,5 haftadır buradayım ve takım arkadaşlarım çok kaliteli. Hocamız da çok kaliteli. Bunları söylememe gerek bile yok. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak ediyoruz. Taraftarımız bunu hak ediyor. Ben de bu yüzden buradayım. İsteğimiz çok fazla." diye konuştu.

"Benfica benimle iletişime geçti"

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yla konuştuğunu dile getiren Semedo, "Benim için yaptıkları çok önemliydi. Geleceğim yeri söylemiştim, o da burayı iyi biliyordu. Kendisiyle daha önce Fenerbahçe'yle ilgili konuşmuştuk. Sanıyorum ki ocak ayının ortasıydı. O da çok güzel hikayelerden bahsetmişti. Buraya gelmeye karar vermiştim ama onunla konuşmam da buraya gelmemdeki kararımda etkili oldu." dedi.

Yaz transfer döneminde Benfica'nın da kendisiyle iletişime geçtiğinin altını çizen Semedo, "Ben her zaman dürüst oldum, her zaman da düşündüğümü söyledim. Benfica, Portekiz'e dönmemi istiyordu. 31 yaşındayım ama iyi kondisyonum var. Önümde bazı yıllar var. Dolayısıyla Fenerbahçe'de özel imkanlar olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir kulüp. Mourinho'nun burada olması, bu kararı almamda önemli bir etkendi." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasında olduklarını, lig aşamasına çıkmak için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Semedo, "Eminim ki takım arkadaşlarım da her şeyi yapacaktır. Dünyanın en iyi takımlarının olduğu seviye. Biz de bu ekiplerden birisiyiz. Benfica çok iyi bir takım ama lig aşamasına kalmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son olarak Süper Lig hakkında yorum yapan Semedo, şunları söyledi:

"Ligde ilk maçımı oynadım. Zor bir maçtı. Ama hocamızın da söylediği gibi Türkiye'yle Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştıramayız, hatta hiçbir ligle karşılaştıramayız. Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynadık. Farklı bir takım ve farklı bir oyun stili var. Bize problem oluşturdu. Bence Türkiye Ligi bizi Avrupa maçlarına hazırlayabilir. Çünkü çok iyi takımlar var. Bizi geliştirebilecek bir lig."