▪️Millet'in gücünün en etkili tezahürlerinden biri ve belki de birincisi, sahip olduğu, bağlı olduğu değerleri koruyup kollamada zamanında gösterebildiği refleks ve karalılıktır.

▪️ATATÜRK Türk Milleti'nin küllerinden dirilişinin ve "ilelebet yaşayacak" olan Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli simgesidir. Bizim için yüce bir değerdir.

▪️Dijital medya hizmet sağlayıcısı "Disney +" platformunun, daha önce Devletimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü münasebetiyle yayınlanacağını ilân ettiği ATATÜRK dizisini yayından kaldırma kararı kabul edilemez.

▪️Özellikle karar, Türkiye'ye husumet besleyen kör odakların baskısıyla alınmışsa, bu "Disney+" 'ın da husumete iştiraki anlamına gelir.

▪️Nefretle kınıyorum!

▪️Yetkili kurum ve kuruluşlarımızın hissiyatımıza tercüman olacak gerekli açıklamaları yapmasını ve "Disney+" hakkında gereken yasal işlemleri başlatmasını vatandaş olarak beklerim.

▪️"Disney+" platformuna üye olan halkımızın bu üyeliklerini sonlandırmaları en doğru tepki olacağını düşünüyorum.