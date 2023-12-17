Hayata, bu ülkeye bu kadar sevdalıyken taşıdıkları koca bir yükle yorgundular…

İki İngiliz savaş gemisi Gelibolu'daki Seddülbahir ile Ertuğrul tabyalarını, iki Fransız savaş gemisinin de boğazın Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabyalarını 14.000 metre mesafeden bombardıman etmesiyle başladı Tarih 3 Kasım 1915 der rehber…

Gelibolu Tarihî Alanı, Çanakkale Gelibolu yarımadasının güney ucunda, Eceabat ilçesini tümüyle kaplayan ve Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında 33.000 hektarlık büyük bir alanı içerir. 1. Dünya Savaşı deniz ve kara muharebeleri işte burada bir tarih yazar. Burada toplar, siperler, burçlar savaşın o acımasız yüzünün kanıtı olarak karşımıza çıkar. 60 bini aşan Türk şehidinin 250 binin üzerindeki Avusturalya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerlerinin mezar ve anıtlarının bulunduğu bu büyük savunma destanının gerçekleştiği toprakları gezerken gözyaşlarına hakim olmak mümkün olmaz

Türk milletinin en zor döneminde dünyanın en güçlü devletlerine karşı koyduğu bir savunma destanıdır. Ağıldere, Anafartalar, Arıburnu, Bahrısefid Boğazı, Cesarettepe, Conk Bayırı, Conk Tepe, Çatlaktepe, Çanakkkale, Erenköy, Ertuğrul, Esnay-ı Harp, Gelibolu, Horhortepe, İntepe, Kabatepe, Kanlısırt, Kanlıtepe, Karakaş tepeler, Keçidere, Kerevizdere, Kılıçbayırı, Kireçtepe, Kirte, Kocaçimen, Kumkale, Lapseki, Eceabat, Merkeztepe, Mestantepe, Orhaniye, Ovacık, Seddülbahir, Seddülbahir Kudüs Beytepe, Sandıklıtepe, Sarıbayır, Sığındere, Sığındere-Eski Hisarlık, Soğandere, Soğanlıdere, Suvla, Tengertepe, Topluhisar, Yassıtepe, Yeşilsırt, Yusufcuktepe, Zebnebarın Gediği, Sığındere’de …

Havada çarpışan mermiler binlerce can alırken ana kuzusu neferle birlikte toprağa düşer. Çanakkale’de deniz artık kan rengindedir…

Bugün onları gelincikler temsil eder.

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Bu hafta özellikle tavsiye ettiğim vizyona yeni giren bir film var.

Konusu 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen gerçek yaşanmışlıkları bir araya getiren bir film; Savaş yine askerimin omuzlarındadır.

Nefes: Yer Eksi İki

Üç farklı karakterin kesişen hikayelerine odaklanan filmde, vatan sevgisinin tüm öncelikleri geride bırakan vurgusu, duygusu ile oyuncular rollerinin hakkını vermiş.

Kaoslar içinde boğuşan dünyamızda ülkemizde de yaşanan, yaşanmakta olan savaşlardan kesitler alan filmde bir çok tema işlenirken, bir gazetecinin savaş alanında gerçeklerle yüzleşmesindeki dram beni filmin içine çektikçe çekerken bazı replikler hani derler ya damardan girdi; Nasıl dayanıyorsunuz dedi komutana gazeteci ‘Sevdiğin birini düşün ben öyle yapıyorum’

‘Genceciktiler… çocuktular … çocuklar gibi umutları varken can aldılar can verdiler ateşe atıldılar. Acılarla yoğruldular ateşe atıldılar’

Savaş hikayeleri hüzündür, yakar, dersler verir. İşte öyle bir şey!

Gözlerim… farkında değilim ıslanmış.

Çünkü ben topçu subayı olan babamla vatanımın her ilini gezdim ve yaşayanlarıyla arkadaş oldum hikayelerini dinledim. Sonra yarım kalan yerleri çadır kurup yine etkileşimde oldum. İşte empatim, bu yüzden olsa gerek.

Filmin finali ise noktayı koydu.

‘Birbirlerinin yaşadıklarından habersizlerin ülkesi. Asıl yaşananları kimse bilmiyordu…’

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Yazıma neden Çanakkale şehitliği ile girizgah yaptım? Çünkü;

Bu filmde kesişen duygum bir çiçekti… Gelincik…

Vatanımın topraklarında dolaşırken içime dolan tarifsiz duygu ile gelincikler yıllardan beri esen yelle arkadaş bir sağa bir sola sallanarak bizlerle konuşuyordu. Seslerinde başarının huzuru ve ölümün dayanılmaz hüznü vardı…

İşte Nefes Yer Eksi İki filminde komutanın öne çıkardığı gelincikle özdeşleştim. Gelincik çiçeği kırmızıdır. Hem de çok güzel bir kırmızıdır. Kan Kırmızısı derler hani…

Ama ölünce o çiçek kan gibi koyulaşır tıpkı toprakta yatan vatan evlatlarının kanı gibi.

Gelincik…Memleketimin her köşesinde milyonlarca açar ve bize bu toprakların öyle kolay kolay alınmadığının, helal kanla sulanmış şehitlerin hikayesini hatırlatır. Ve bereketiyle çoştukça coşar…