Kolonoskopi kalın bağırsağınızın (kolon) içinin incelenmesidir. İnflamatuar bağırsak hastalığı ve kolon kanseri gibi mide-bağırsak hastalıklarının teşhisinde faydalıdır. Ayrıca kolon kanserinin tedavisine ve önlenmesine de yardımcı olan bir tarama testidir. Orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlere kanser taraması için rutin kolonoskopi yapılmasını önermektedir.

Kolonoskopi bir tür endoskopidir; yani vücudunuza yerleştirilen, ucunda ışıklı bir kamera bulunan esnek bir tüp olan bir endoskop kullanılır. Vücudunuzun farklı bölgeleri için farklı endoskop türleri vardır. Kolonoskopide kolonoskop anüsünüzden ve rektumunuzdan kolonunuza geçer. Yol boyunca kalın bağırsağınızın içinin resimlerini bir ekrana gönderir.

Kolonoskopi önleyici, tanısal veya tedavi edici olabilir ve sıklıkla bunların hepsi birden yapılır. Kolorektal kansere yakalanma riskiniz istatistiksel olarak daha yüksekse, rutin kanser taraması için kolonoskopi önerilmektedir. Herhangi bir kişi herhangi bir zamanda herhangi bir uyarı veya semptom olmaksızın kolorektal kansere yakalanabileceğinden, tarama bunun önüne geçmenin en iyi yoludur. Tarama sırasında test ve önleme amacıyla şüpheli dokular rahatça çıkarabilir.

Kolorektal Kanser Taramasında Altın Standart Tetkik Kolonoskopi;

Çoğu kişi ilk kolonoskopisini rutin kanser taraması için yaptıracaktır. İstatistiksel olarak kolorektal kansere yakalanma riskiniz yaşlandıkça artar, bu nedenle Amerikan Kanser Derneği en az 45 yaşından sonra düzenli tarama yapılmasını önermektedir. Kolorektal kanser riski altında olduğunuzdan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz olmayabilir, ancak İstatistiksel riskiniz arttığında yine de kontrol etmek en iyisidir. Kolorektal kanser, etkili bir şekilde tedavi edilemeyecek kadar ilerleyinceye kadar sıklıkla herhangi bir belirtiye neden olmaz bu yüzden 45 yaşın üzerinde olan her bireyin mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekmektedir. Ailede kolorektal kanser öyküsünün olması, ailesel adenomatöz polipozis (FAP) veya Lynch sendromu gibi riskinizi artıran kalıtsal bir hastalığın olması ya da İnflamatuar bağırsak hastalığı gibi kolorektal kanser riskini artıran durumlarda kolonoskopi ile tarama yaptırmak hayat hayati önem taşımaktadır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekiminize muayene veya tedavi için gidiyorsanız, onlara rutin kolonoskopi taramanızın zamanı gelip gelmediğini sorun. Sağlık geçmişinize dayanarak, ne zaman yaptırmanız gerektiğini size söyleyebileceklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi sigorta şirketleri ve Medicare, Hasta Önleme ve Uygun Fiyatlı Bakım Yasası (PPACA) kapsamında rutin kolonoskopi taramalarını karşılamak zorundadır. Bu gösterimler her yıl binlerce hayat kurtarıyor.

Kolonoskopi gerektirebilecek belirtiler nelerdir?

Açıklanamayan rektal kanama veya akıntı, bağırsak alışkanlıklarında ishal, kabızlık veya idrar kaçırma gibi açıklanamayan değişiklikler, açıklanamayan kalıcı karın ağrısı ve son zamanlarda tanımlanamayan kilo kayıpları kolorektal kanser habercisi olabilmektedir ve bu gibi belirtilerde mutlak kolonoskopi ihtiyacı oluşturmaktadır. Kolorektal kanserler, bağırsak içindeki küçük çıkıntılar olan poliplerden gelişmektedir. Bu polipler gizli kanamalara sebep olur ve hastalarda anemi yani kansızlık oluştururlar. Açıklanamayan anemilerde kolonoskopi ile bu polipler saptanabilir ve aynı seansta tedavi edilebilirler ki bu ileride oluşabilecek bir kolorektal kanserin engellenmesi anlamına gelir.

Ayrıca kolorektal kanser öncü oluşumlar olan polipler, hiçbir risk taşımayan bireylerde de yaş ile birlikte görülebilmektedir. Kolorektal kanserler kolonoskopinin düzenli tarama tetkiki olarak kullanıldığı ülkelerde çok daha az görülmektedir.