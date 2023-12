Kültür ve Medya Dünyası

Resim Sanatçısı Sena Halman

Lise öğrenimini İzmir Kız Lisesi'nde tamamlayan sanatçı, burada katıldığı bir yarışmada 1.olmasının ardından Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi ABD eğitimine başladı. Son sınıfta Heykeltıraş Eray Okkan Atölyesi'nde çalışma fırsatı yakalayan sanatçı derece ile bitirdiği eğitim hayatına Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans ile devam etti. Figüratif bir ressam olarak iç dünyasını ve duygu durumlarını resmeden sanatçı fotoğraf sanatını da bir duygu durum anlatım aracı olarak benimsemiştir. MEB öğretmenlik görevi yapan sanatçı geçmiş ve geleceğin izlerini sürerek çağın hedeflerine cevap verecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Katıldığı sergiler: İzmir Kemeraltı Fotoğraf Sergisi, Kişisel Yağlı Boya İller Bankası Fuaye Salonu, Zeugma Müzesi Karma Sergi, Japonya Tokyo Festa Gallery Karma Sergi, Çeşitli Online Sergiler. Sena Halman alanındaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Sena Halman gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yönetmen Serdar Çolak

07 Mayıs 1987 tarihinde Tatvan'da doğdu. Babası Asker olan Çolak, ilk orta ve lise öğrenimini Türkiye'nin değişik yerlerinde tamamlayarak Vezirköprü Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans mezunu oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojileri Bölümü ve Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümlerini de bitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES projesi kapsamında İlk eseri olan "Anadolu’nun Elleri Tahta Kaşık Hikayesi" adlı belgeseline imza attı. Ayrıca "Değirmenin Öyküsü" adlı belgeselin Yönetmenliğini üstlendi. Amasya il Kültür ve Turizm Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi kapsamında "Bir Amasya Hatıratı" adlı belgesel serisinde Yönetmen olarak görev aldı. Son olarak da Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit KAPLAN'ın hayatını konu alan biyografik belgeselin Yönetmenliğini yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çolak, Kamu görevlisi olarak bulunduğu Amasya'da ikamet etmektedir. Serdar Çolak Yönetmenlikteki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü film tarzı , özgün dili , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve iletişimci yönü ile dikkat çekmektedir. Serdar Çolak tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Oyuncu Model Koray Ekinci

Koray Ekinci 27 temmuz 1998 doğma büyüme İstanbulludur. Aslen Kars Sarıkamış’lıdır. Aslan burcu olan Koray Ekinci 186 boyundadır. İlköğrenim ve lisenin ardından asıl yapmayı istediği iş olan medya ve iletişim ve oyunculuğa yönlendirdi. Üniversite olarak Nişantaşı Üniversitesi sahne ve gösteri sanatları Oyunculuk Bölümü lisans mezunudur. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden Kamera önü ve temel oyunculuk , Craft Atölye’de kamera önü oyunculuk , Ayça Kuru’dan zarafet ve iletişim teknikleri eğitimi aldı. 6.sinemanın kral ve kraliçesi yarışmasında son 12 ye finale kaldı. Miss And Mr fashion tv yarışmasında ise Best Actor’e layık görüldü. Şu anda ise Süeda Çil’de oyunculuk eğitimi almaktadır. 2 reklam filmi ve 1 kısa film’de yer alan Koray Ekinci profesyonel olarak mankenlik ve modellik yaparak defilelerde yer almaktadır. En büyük hedefi büyük bir oyuncu olmak olan Koray Ekinci usta isimlerle oynayıp set içinde alaylı olarak da tabiri caizse set tozu içinde eğitimini sürdürmek istemektedir. Hayatının çoğunu oyunculuğa ve çalıştığı alanlarda eğitim almaya adamış kendini hiç durmaksızın geliştirmeye önem veren bir isimdir. Koray Ekinci yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği , özgün oyunculuğu , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması , tescilli yakışıklılığıyla dikkat çekmektedir. Koray Ekinci tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ana Haber Spikeri ve Seslendirme Sanatçısı Levent Yıldız

1977’nin Aralık ayında Ankara’da dünyaya geldi…TRT’nin kapısından içeri ilk girdiğinde 13 yaşındaydı…O yıllarda Ulus’taki tarihi Radyo binasında mikrofonla; yaklaşık 5 yıl sonra da, yine TRT için sunduğu programlar sayesinde kamerayla tanıştı…. Gazi Üniversitesi’nde felsefe okuduğu yıllar da dahil olmak üzere, yaklaşık 14 yıl TRT’de seslendirme, program ve radyo birimlerinde, kamera ve mikrofon önünde önemli görevler aldı, bugün duayen olarak tanınan pek çok isimle yan yana çalışma, mesleği ustalarından öğrenme fırsatı ve şansını yakaladı… 2004 yılında çalışmaya başladığı, Başkent Üniversitesi kuruluşu Kanal B televizyonunda da, televizyon haberciliğinin en iyilerinin yanında, mesleğini geliştirme imkanı yakaladı…Aynı yıllarda ikinci üniversitesi olan , Anadolu üniversitesi İşletme fakültesinden mezun oldu. Bugün, Kanal B İstanbul Haber Müdürlüğü görevini sürdüren Levent Yıldız, yaklaşık 25 yıldır televizyon haberciliği yapmakta , ana haber bülteni ve tarih programları sunmaktadır...Eski adıyla Basın Şeref Kartı sahibi olan Yıldız Basın Konseyi Yüksek kurul üyesidir. Levent Yıldız aynı zamanda, deneyimli bir seslendirme sanatçısıdır…Yaklaşık 30 yıl önce Trt stüdyolarında başladığı seslendirme kariyerinde, bugün pek çok reklam ve tanıtımın yanı sıra , çok sayıda ünlü aktörün Türkiye sesidir. Levent Yıldız yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , gazeteci yönü , seslendirme alanındaki önemli konumu , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve karizması ile gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Kamu görevlisi , Program Yapımcısı , Sunucu ve Siyasetçi : Mehtap Akgül

Aslen Balıkesir Bandırmalı’dır. 21 Yıldır çalışma hayatında yer alan Mehtap Akgül Bengütürk Tv’deki çalışmalarının yanında Tarım Orman Bakanlığı’nda görev yapmaktadır. Orta öğrenimi sağlık meslek lisesi sonrasında bir çok dikkat çeken akademik eğitiminin en önde olduğu Sağlık işletmeciliği ve çocuk gelişimi alanında eğitimleri de bulunmaktadır. 27.Dönem Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayıdır. 15.dönem MHP siyaset ve liderlik okulu mezunudur. Basın medya dünyasında ve siyasette pek çok çalışmaları olmuştur. Mehtap Akgül özellikle son 4 yıldır medya dünyasında Bengütürk Tv’de program yapımcısı ve sunucu olarak yer almaktadır. İlk olarak Nesilden nesile çocuk sonrasında Nesilden nesile son olarak ise Kızıl Elma programını hazırlayıp sunmaktadır. Sosyal sorumluluk yönü çok güçlü olan Mehtap Akgül 2017’den beri Bandırma Otizm Derneği Başkanıdır. Ayrıca Bandırma Engelsiz Yaşam Merkezi Kurucusudur. Bandırma Engelsiz Yaşam Merkezi Mehtap Akgül’ün yoğun çalışmalarının sonrasında kurulmuştur.Kişisel çabalarıyla ortaya çıkardığı bu çalışmalar çok önemlidir. Çocuk gelişimi alanında akademik çalışmalarını da sürdüren Mehtap Akgül tüm bu çalışmalarının çıkış noktasında oğlunun olduğunu belirtmektedir. Özel çocuğu olan bir özel bir anne olan Mehtap Akgül tüm yaşamını çocuklara gençlere onların bağımsız özgür mutlu vatanperver çalışkan bireyler olmasına adamıştır. Mehtap Akgül yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü programcılığı , özgün tv programları , vizyonu , güçlü iletişimi , sosyal ve eğitimci yönü , toplumsal konulardaki duyarlılığı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Mehtap Akgül tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

YAZAR Meral Kurulay

Meral Kurulay, 1957 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğdu. 2 çocuk annesi, liseyi bitirince Türk Hava Yollarına girdi, hem çalışıp hem okudu. Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan mezun oldu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim yöneticisi olarak çalıştı, 2023 yılı Mart ayında emekli oldu. Yazmaya küçük yaşlarda başladı, çeşitli yazıları gazete eklerinde ve dergilerde yayınlandı. Çeşitli yazarlık ve senaryo yazılım atölyelerine devam etti. Kolektif olarak yazdığı tiyatro oyunu Hareket Saati 20, Altunizade Kültür Merkezi’nde sergilendi, kendisi de rol aldı. 21 Kadın 21 Öykü kolektif kitapta “Yaşasın Yaşıyorum” adlı öyküsüyle, Haykırış adlı kolektif kitapta ”Kıvılcım” adlı öyküsüyle yer aldı. Öyküleri, Edebiyatist, Hayal, Kirpi, Temrin, Akademi İstanbul adlı dergilerde yayınlandı. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen yazar kanun dersleri almakta, Türk Sanat Müziği icracılığı yapmaktadır. Belgesel bir filmin de yapım yönetmenliğini yapmıştır. İlk öykü kitabı “Bana Hikâye Anlatma” 2020 yılında Hayal yayınlarından çıktı. İkinci öykü kitabı “Ne Kaldı Geriye?” 2022 yılında Hayal yayınlarından çıktı. Meral Kurulay çok yönlü yetenekleri , birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün konuları , vizyonu , güçlü kalemi ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve yenilikleri ile dikkat çekmektedir. Meral Kurulay tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

ENGİN TURGUT’TAN MERAL KURULAY ESERLERİNE DAİR NOTLAR : “BANA HİKÂYE ANLATMA” VE MERAL KURULAY

Her hikâyede yangın çıkartıyor adeta. Küresel olmasa da yüreksel hikâyeler bunlar. Çağdaş bir eğitimcinin hayattan damıttığı capcanlı, cam gibi öyküler. Gözlemleme yeteneğini hayal gücüyle birleştirmiş. Adeta çığlık öyküleri bunlar, yaşayan, yaşanan, belki daha da yaşanacak olan. Hüzün, ironi ve acının birlikte harmanlandığı, daha önce yazılsa da ‘bakın bunları bir de ben yazdım’ dediğimiz bu hikâye resitalleri, nakış nakış işlenmiş. Sadece yüreğimizin bam teline dokunmakla kalmıyor, içimizi de titretiyor. ‘İnsanlık hallerini’ yalın, sade, ama kendi sesinin diline dönüştürmek çabasını da göz önünde tutarak ne bir eksik, ne bir fazla, bir ayna gibi her gün değişik bir yüzle dolaşan zavallı insan yavrusuna anlatmak istemiş. Bu kitabı da yazanı da alkışlamak gerekiyor. Meral Kurulay, “Bana Hikâye Anlatma” adlı hikâye kitabında yazdığı her hikâye, insan olanın kalbiyle, süzülmüş bir duyarlılıkla yazılmış. Okur, kendisiyle yüzleşmek istiyorsa bu hikâyelere gönlünü uzatmalı, uzatsın! Hayata, dünyaya kalıcı bir eser bırakmanın o muhteşem sevinci dünyanın göğüne sığmıyor, sığmaz! Dünya ağır yaralı, insanlık sınıfta kalmış diye düşünmeyiniz. Yazın, çizin, şarkılar söyleyin, üretin. Sizi bir kişi bile okusa okurunuz var demektir. Şunu da söylemeden geçmek olmaz, burada içi boş hiçbir hikâye yok, her hikâye sımsıcak bir yürekle yazılmış çünkü. İnsanın insana olan yolcuğu biterse, hayat biter, bitmesin! İnsanlık derdini iliklerine kadar duyumsayanın yazacağı çok şey vardır, müzikle, resimle, kısacası sanat yoluyla. Derdi insanlık olmayanın içinde taşıdığı saray nafiledir. Sonunda dünyayı sanat ve bilim kurtaracak, bunu hep söyledim ve bildim! Bu kitap asla boşuna yazılmadı, okuyunuz istedim…

Canım öykücüm ve kıymetlim Meral Kurulay’ ın 2.öykü kitabı “Ne Kaldı Geriye?” Hayal yayınlarından çıktı. Keyifle okudum. Birkaç öyküsü var ki neredeyse dizi olabilecek nitelikte. Bir kere öykülerinin finalleri şaşırtıcı ve kışkırtıcı güzellikte. Herkesin okumasını isterim. Müthiş bir kapak resmi de var ki tam bir güneş karmaşası. Eee Mine Arasan gibi dev bir ressamın eseri bu. Bu harika kitap okumalık ve tavsiye edilmelik türden. Sahi hayallerimizden, düşlerimizden, umutlarımızdan başka “Ne Kaldı Geriye?”

Medya İletişim Danışmanı Özlem Avcı

11 Mayıs 1978 yılında İzmir’de doğdu. Liseden sonra alaylı bir şekilde Günaydın Gazetesinde Gazetecilik hayatı başladı. Akabinde Gazete Ege’de polis, Adliye, valilik, belediye, magazin muhabiri olarak görev aldı. Aynı gazete de magazin- cemiyet hayatı köşesi hazırladı. Gazete Ege’den sonra Sabah Gazetesinde Egeli Sabah’ta magazin muhabiri olarak ve yine magazin/ cemiyet hayatı köşesini hazırladı. 2,5 yıl çalıştıktan sonra İstanbul Sabah’a transfer oldu. İstanbul’da Sabah, Star, Vatan Gazetesi ve Hafta sonu, İmparator, Seda, Magazine Dergilerinde muhabir olarak çalıştı. Ayrıca Kanal D Magazin ve TGRT Pazar Yıldızlarında Televizyon muhabiri olarak görev yaptı. 25 yıllık muhabirliğinde son olarak Sabah gazetesinde 15 yıl boyunca magazin muhabiri ve müzik köşe yazarı olarak çalıştı. Pek çok gündeme damga vurmuş haberlere imza atarak birçok ödüller kazandı. Son olarak Magazin Gazeteciler Derneğinden Onur ödülüne layık görüldü. Son üç yıldır da Basın & Pr İletişimci olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Özlem Avcı bu meslekteki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü haberciliği , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi , tanıtımcı yönü , medyadaki saygın yeri , ödüllerle tescilli başarısı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Özlem Avcı tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sunucu ve Spiker Tülay Tüzün

Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. Radyo-Tv-Sinema dalında yüksek lisans yaptı. Evli ve iki çocuk annesi.. Radyoculuğa üniversite yıllarında, özel radyoların açıldığı dönemde başladı. 1993-1997 yılları arası Radyovizyon’da DJ’lik ve program yapımcılığının yanı sıra Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Radyo Mydonose’da yayıncılığa devam ederken TRT’nin ülke çapında açtığı ‘spikerlik sınavı’nı kazanarak 1998’de TRT spikeri oldu. Hem radyoda (TRT FM, Radyo1, Radyo3, TRT Nağme) hem televizyonda (TRT1, TRT2, TRT Müzik) haber, kültür-sanat, müzik, eğlence içerikli pek çok programın sunuculuğunu yaptı. Şu sıralar TRT FM’de hafta içi her gün 14.00-16.00 arası dinleyicinin severek takip ettiği “Buluşma Noktası” programını hazırlayıp sunuyor. Gazetecilik ile de ilgili olan Tülay Tüzün’ün, radyo programında sanatçılarla yaptığı röportajlar 2015 yılında Milliyet Gazetesinin Cadde ekindeki ‘Beş Çayı’ adlı köşesinde yayımlandı. TRT Radyo 1’de yayınlanan Gün Ötesi programı ile RTÜK tarafından ‘Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı’ ve ‘En İyi Radyo Haber Program’ ödüllerine layık görüldü. Televizyonda; TRT1 ekranında sunduğu; uyuşturucu bağımlılığı konusunda gençlere ve ailelere rehber olan, hekimlerin ve ünlü isimlerin de konuk olduğu 'Emin misiniz?' adlı program, Türk Tabipler Birliği'nce Basın Sağlık Ödülü'ne layık görüldü. Program 15 hafta boyunca her pazar TRT-1'de canlı yayınlandı. TRT-2 ekranında iki yıl boyunca hafta içi her gün 19.00-21.00 arası, değerli sanatçılarla röportajlar gerçekleştirdiği, sanat haberlerinin de paylaşıldığı ‘Kültür-Sanat’ programı büyük beğeni kazandı. TRT1 ve TRT2 ekranında ülke gündemi ve siyasi gelişmelerin konuşulduğu ‘Gündeme Dair’ ve ‘Yüzleşme’ programlarının moderatörlüğünü üstlendi. TRT Müzik ekranından canlı yayınlanan; aralarında TRT 50. Yıl Özel konseri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni, Radyo Sanatçıları Konserleri, Cumhuriyet Bayramı gibi millî ve Ramazan Bayramı gibi dinî bayramlara özel hazırlanan pek çok konserin ve sanatçıları anma gecelerinin sunuculuğunu yaptı, yapmaya devam ediyor. Televizyonda özel konser ve programların sunuculuğunun yanı sıra; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan katılımlı pek çok etkinliğin, TSK, İSEDAK, TİSK, ICCI gibi kamu ve özel kuruluşların, derneklerin, üniversitelerin organizasyonlarında sunuculuk ve moderatörlüğe devam ediyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erzurum ve İstanbul Barolarında, TRT kurum içi ve dışında diksiyon dersleri veren Tülay Tüzün, son yıllarda bilgi ve tecrübesini paylaştığı eğitimlerine ağırlık vermeye başladı.. Yayıncılık alanında bir okul olan TRT’nin önemli projelerinden; kuruluş aşamasında olan, heyecanla beklenen ve 2024 başında lansmanı yapılarak eğitimlere başlanması planlanan “TRT Akademi” nin, ‘Temel Diksiyon ve Güzel Konuşma’ ve ‘Spikerlik-Sunuculuk’ branşlarında eğitim verecek sayılı spikerlerinden… Tülay Tüzün, hafta içi her gün 14.00’te dinleyenlerini TRT FM’de Buluşma Noktası’na bekliyor..Tülay Tüzün bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu , özgün programları , radyocu ve televizyoncu yönü , eğitimciliği , vizyonu , güçlü iletişimi , ödüllerle tescilli başarısı , özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki tecrübesi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , her daim şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tülay Tüzün tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program Sunucusu ve Spiker Zehra Sadıç

Antalya da doğup büyüyen Zehra Sadıç 2011’de İstanbul’a gelerek medya sektörünün kapısını araladı. Üniversite eğitimine İstanbul’da devam eden ve medya sektörüne ilk olarak tek kişilik tiyatronun duayen ismi Ferhan Şensoy’a asistanlık yaparak başlayan Sadıç, zamanla Star TV, Euro D, TV8,5 ve e2 gibi birçok tv kanalında ile projede muhabir ve sunucu olarak görev aldı. 2017 yılında editör olarak girdiği Ekonomi Dergisi ve Avrupa Birliği Haber Ajansında zamanla haber müdürü görevine kadar yükselerek 2-3 yıl kadar görev yaptı ve birçok iş insanı ile röportajlar yaparak özel makalelere imza attı. 2020 yılında Number1 Medya Grubu’na radyo ve tv haber spikeri olarak göreve başladı. 2021 yılının başında babasını kaybeden sunucu bir süre sakin bir iş temposunu tercih etti ve kısa süreli işlerde yer aldı. “Ece Erken ile İş Dünyası” ve “Simge Tertemiz ile İş Dünyası” programında muhabir olarak çalıştı. Bir süre Star TV’de yayınlanan “Gerçeğin Peşinde” programında muhabir olarak yer aldı. Sonrasında 2020 yılında başladığı NUMBER1 Medya Grubu’ndaki görevine geri dönerek radyo ve televizyon haber spikeri görevini icra etmeye başladı. Zehra Sadıç şu anda kanal bünyesindeki da NR1 TV ve NUMBER ONE TÜRK TV’de “Spor Magazin” adlı programın sunuculuğu üstlenirken aynı zamanda da “MAG” adlı magazin programında VoiceOver yapmaktadır. Bunun dışında da NR1 FM ve NUMBER ONE TÜRK FM’de 08.00-20.00 arasında saat başlarında haberleri sunmaktadır. Zehra Sadıç bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programcılığı , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , her daim şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Zehra Sadıç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.