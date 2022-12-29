Anıl Sural

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri Amerikan Basketbol Ligi. Bilinen ismi aslında kısaltması: NBA! 2022-2023 NBA sezonunda 4 Türk oyuncu bulunuyor: Alperen Şengün Houston Rockets, Cedi Osman Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers ve Ömer Faruk Yurtseven Miami Heat’te forma giyiyor.







Başkent Washington’da Wizards’ın misafir olan Philadelphia 76ers’teki gururumuz Furkan Korkmaz ile bir araya geldik. 1997 doğumlu Furkan Korkmaz’ın basketbolla tanışması 9 yaşındayken okul takımıyla başladı. Anadolu Efes takımı tarafından keşfedilen Furkan, henüz 15 yaşındayken 250 bin dolar karşılığında takıma transfer oldu ve profesyonel basketbol hayatı böylece başladı…





En büyük hayali NBA’de oynamak olan Furkan bu hayaline 19 yaşında Philadelphia 76ers takımında oynayarak ulaşmış oldu. Yaklaşık 5 senedir NBA’de forma giyen 25 yaşındaki Furkan Korkmaz ile röportaj gerçekleştirdik.



Fotoğraf: Rona Doğan



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Nasılsınız? Sezon nasıl gidiyor Furkan?



İyiyim, sağlıklıyım her şey yolunda. Siz de maçı izlediniz, üzücü bir mağlubiyet aldık. Aslında son 7 – 8 maçı kazanarak iyi bir seri yakalamıştık. Açıkçası çok da iyi oynamadığımız bir maçı kaybettik.







Sen bu sezonla ilgili neler düşünüyorsun? Herkes seni çok daha iyi yerde olman gerektiğin söylüyor…



Tabii ki sezon benim için çok iç açıcı geçmiyor, onun farkındayım. Ben şu an sadece elimde olan ve kontrol edebildiğim şeyleri kontrol edebiliyorum. Çok fazla çalışarak, antrenman yapıyorum ve süre almayı, takımda oynamayı bekliyorum. Rotasyonda taşlar çok çabuk yer değiştiriyor ben de bunun farkındayım. Ama NBA’in yapısı böyle. Her zaman sahada olmak benim hedefim bunun için çok çaba ve emek harcıyorum. Bakalım gün gelecek devran dönecek. O yüzden sabırla zamanımı bekliyorum.







Hakkın takas haberleri var. Bununla ilgili ne söylemek istersin?



Bununla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Ben her zaman sahada olmak isteyen bir oyuncuyum. Şimdiye kadar da hep öyle oldu. Burası olur başka bir yer olur. Zaman neyi gösterir bilemiyorum ama benim bir şey söylemem doğru olmaz. Takım ve benim adıma en hayırlısı ne ise o olsun. Dediğim gibi bazı şeyleri kontrol edebiliyoruz bazı şeyleri kontrol edemiyoruz. Günün sonunda hakkında neresi hayırlısıysa orası olsun.





Ben ‘Furkan Korkmaz’ olmak istiyorum diyen gençlere mesajın nedir?



Biz çok genç NBA’e geldik. Türkiye’yi temsil etmekten çok mutluyum. İnsanların arkamda olduğunu bilmek ve en küçüğünden en büyüğüne onların desteğini hissetmek çok güzel. İnsan hayatında en tepeye ya da en dibe gelebilir, önemli olan sorunlarıyla nasıl başa çıkacağıdır. Sadece sporda basketbolda değil hayatın kendisi böyle. İniş ve çıkışlara sabredip kendilerine inanmaları gerekiyor.







Son olarak gece yarısı seni izlemek için uykusuz kalan ya da basketboldan anlamayan seni tanıyan teyzeye kısacası 7’den 77’ye sevenlerine neler söylemek istersin?



Çok teşekkür ederim. Bizleri desteklemeye devam edin. Çok daha güzel işler başaracağız. Zaten onların desteklerini hissediyoruz, minnettarız. Onların güçleri bizi ayakta tutuyor. O yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz…



















