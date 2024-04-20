İstanbul

NBA'de play-in etabı 2 maçla tamamlandı. Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls'u 112-91 mağlup eden Miami Heat, play-off'ta lider Boston Celtics ile eşleşti.

Heat'te Tyler Herro 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jaime Jaquez Jr. 21 sayı ve 6 asistlik katkı sağladı.

Batı Konferansı'nda ise Sacramento Kings'i 105-98 yenen New Orleans Pelicans, play-off'ta lider Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.

Pelicans'ta Brandon Ingram 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jonas Valanciunas 19, Trey Murphy 16 sayıyla mücadele etti.