İsveç’in 11-12 Temmuz’da Vilnius’da yapılacak Zirve toplantısında NATO’ya üye olmasını isteyen başta ABD olmak üzere, NATO’nun Türkiye ve Macaristan dışındaki 29 üyesinin Türkiye’ye karşı âdeta bir diplomasi seferberliğine giriştiği anlaşılmaktadır.

Dış basında bu konuda çıkan haberlerde “Stockholm, Ankara'nın üyeliğine olan muhalefetini aşmak için son bir hamle yaparken, Batılı ülkeler de İsveç'i NATO'ya kabul etmesi için Türkiye üzerindeki baskıyı artırıyor” şeklinde ifadeler yer almaktadır.

İsveç Başbakanı 30 Mayıs’ta Financial Times’da yayınlanan yazısında, diğer hususlar meyanında şunları vurgulamıştır:

https://ft.com/content/0fe101e8-b3f4-4726-924b-ba6537387d79

“Vilnius'taki NATO zirvesine beş haftadan biraz fazla bir süre kala, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu ciddi olarak değerlendirmenin zamanı gelmiş bulunuyor…29 müttefik İsveç'in başvurusunu onayladı. Türkiye ve Macaristan kaldı. İsveç, Türkiye ile kilit noktasını terörle mücadelenin oluşturduğu bir anlaşma imzaladı… İsveç'te bir terör örgütünü teşvik eden, güçlendiren veya destekleyen herhangi bir şekilde ona katılmayı yasa dışı kılan yeni yasa yürürlüğe giriyor. Böylece anlaşmamızın son kısmını yerine getirmiş oluyoruz. İsveç, ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı Türkiye'yi tam olarak desteklemekte ve Türkiye'ye saldırı düzenleyen PKK dahil tüm terör örgütlerini kınamaktadır.”

Oslo’da yapılan (31 Mayıs 2023) NATO gayrı resmî Dışişleri Bakanları toplantısında İsveç Dışişleri Bakanı https://twitter.com/TobiasBillstrom Hükûmeti’nin Türkiye’nin kaygılarının karşılamak için attığı somut adımları saymış ve böylece “İsveç yükümlülüklerini yerine getirdi” demiştir.

İsveçli Bakan Tobias Billstrom Twitter paylaşımında "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda Türkiye ve Macaristan'a verilen çok açık bir mesajdır" ifadesini kullanmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavusoğlu (1 Haziran) İsveçli mevkidaşına Twitter hesabından şu cevabı vermiştir: “İsveçli Dostlarımıza billur kadar açık mesaj! Üçlü Muhtıra'dan doğan taahhütlerinizi yerine getirin ve terörle mücadelede somut adımlar atın. Gerisi takip edecek."

Çavuşoğlu’nun mesajından, İsveç Hükûmeti’nin Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirmiş olduklarını beyan etmelerine rağmen 1 Haziran itibariyle Türkiye’nin İsveç tarafından atılmış olan adımları henüz yeterli ve somut nitelikte görmediğini anlıyorum.

Diğer Taraftan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için geldiği Ankara’dan sonra, İstanbul’da Sn Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiştir. Stoltenberg görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda İsveç’in kayda değer ve somut adımlar attığını, yükümlülüklerini yerine getirdiğini iddia etmiştir.

Görüleceği üzere, Stoltenberg İsveç’in Üçlü Mutabakat çerçevesindeki “yükümlülüklerimizi yerine getirdik” şeklindeki iddialı açıklamalarını teyit ve destekleyen beyanda bulunmuştur. Bu, Çavuşoğlu’nun 1 Haziran’daki İsveç’e yönelik “taahhütlerinizi yerine getirin ve somut adımlar atın” çağrısı ile çelişen, hattâ Türkiye'nin değerlendirmesini reddeden bir beyandır.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirmiş; 12 Haziran haftasında konuyla ilgili olarak daha önce kurulmuş olan daimî müşterek mekanizma çerçevesinde Türkiye ve İsveç ile yeni müzakereler yapılacağını ifade etmiştir.

Konunun kuşkusuz NATO üyesi Türkiye’nin Rusya ile olumlu seyreden ilişkilerini de ilgilendiren, belki de bir ölçüde olumsuz etkileyebilecek mahiyeti vardır.

Diğer taraftan, halen Türkiye ile ABD ve AB arasında oluşmuş bulunan sorunlar yumağı mevcuttur. Aynı zamanda, Türkiye bir süredir bölgesel plânda da ikili ilişkilerindeki arızaları onarma çabasındadır. Esasen sıkıntılı vaziyetteki ekonomik ve malî duruma şimdi de deprem felâketinin yüksek faturası eklenmiştir. Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacının artmıştır.

Bu şartlarda Türkiye’nin ABD ve AB ile olan ilişkilerindeki pürüzleri giderme arayışına öncelik ve hız vermesi gerekebilir. Temennimiz bunun da millî güvenliğimiz ve millî davalarımızla ilgili kırmızı çizgilere ve hassas dengelere halel getirmeden suhuletle gerçekleştirilebilmesidir.

Türkiye’nin terörle mücadelesiyle ve dolayısıyla güvenliğiyle ilgili veçheleri bulunan İsveç’in NATO üyeliği konusunda Ankara 11 Temmuz NATO Zirvesi’ne uzanan 5 haftalık dönemde ve belki de sonrasında ciddi bir baskılara direnme ve kararlılık sınavı geçirecek gibi görünmektedir.

Dış ilişkilerimizin akışı içinde daha önce Türkiye’ye kâğıt üzerinde verilmiş çeşitli taahhütlerin uygulamaya dökülememiş olduğunun her zaman hatırda tutulması gereken örnekleri vardır.