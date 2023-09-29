Haber: Damla Oya Erman

Psyche görevi, SpaceX Falcon Heavy roketi üzerinden fırlatılacak ve ana hedefi metal asteroid Psyche'yi incelemek olacak. 1.2 milyar dolarlık bu görev, Psyche adlı tuhaf bir metal asteroidi inceleyecek ve bu asteroidin Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan 170 mil genişliğindeki bir uzay kayağı olduğuna inanılıyor. Bilim insanları, Psyche'nin bir zamanlar bir veya daha fazla şiddetli çarpışma sonucu dış yüzeylerinin soyulmuş bir protoplane çekirdeği olabileceğini düşünüyor.

Bu erteleme, Psyche'nin fırlatma penceresini kısaltacak olsa da, NASA'nın uzay aracının uzun vadeli başarısı için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Görev ekibi, bu ek süreyi, Psyche uzay aracının verimli bir şekilde çalışması ve bilimsel hedeflerine ulaşması için kullanacak.

Bu arada, Psyche görevi Falcon Heavy roketi için bir "statik yangın" testini gerçekleştirme onayını aldı. Bu test, roketin fırlatmaya hazır olduğunu göstermek için yapılıyor. Psyche görevi, Falcon Heavy roketi ile fırlatılacak ve bu roket şu anda NASA'nın Space Launch System'den sonra en güçlü ikinci roket olarak hizmet veriyor.

Psyche görevi, metal asteroid Psyche'yi inceleyerek, uzaydaki gizemli nesneler hakkında daha fazla bilgi sağlamayı hedefliyor. Görev ekibi, Psyche'yi inceleyerek Dünya gibi dünyaların oluşumuna dair yeni bilgilere ulaşmayı umuyor.