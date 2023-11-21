Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen NARKOGÜÇ-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarda yaklaşık 2 bin 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya ayrıntıları da paylaştı.

Buna göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının operasyonunda ise 17 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 1 ton 150 kilogram esrar, Diyarbakır'da 330, Adana'da 64 kilogram skunk ele geçirildi. Bu illerde 3 şüpheli yakalandı.

Mardin, Bitlis ve Bingöl'de 81,5 kilogram skunk ile 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de ise 178 kilogram metamfetamin, 8 kilogram eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.