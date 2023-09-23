Merhabalar sevgili dostlar,

Mütevazı olamıyacak kadar renkli bir mutfağa sahip Hatay,Kutsal Kitap ve Mezopotamya çağlarına kadar uzanan sofra geleneklerinden,sayısız dinsel topluluğun damak tatlarına kadar bir çok yemek/meze çeşiti sergiler.

GüneyDoğu Asya'dan gelen ''Patlıcan'',bu topraklar da büyük sevgi görmüştür ve Hatay yöre mutfağının sebzeleri içinde ''şahı'dır.''

Lübnan Mutfağından Hatay Mutfağına geçişiyle ''Mütebbel'',meze çeşitleri içinde sofralara en çok yakışan ,tahin ve közlenmiş patlıcanın birlikteliğinden doğan oldukça lezzetli bir mezedir.

Mütebbel ne anlama gelir diye baktığımızda ise kimi araplar domates'e kırmızı patlıcan derken,bazıları ''Mutabbal''olarak adlandırsa da ,''Mütebbel'',''çeşni katılmış''anlamında çeşitli yemekler için kullanılan bir sıfatken ,tek başına kullanıldığında patlıcan salatasının en güzel hallerinden ''Tahinli Patlıcan ezmesi''demektir.

Yaz sebzeleri içinde bizlerin mutfaklarında sıkça kullanılan ''patlıcan'',yemekleri mezeleri,salataları,börekleri ile de severek tükettiğimiz bir yaz sebzesidir.

Yaz aylarının son demlerini yaşadığımız şu günlerde zamanı geçmeden bu lezzetli salata/meze'yi hep birlikte hazırlıyalım.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 2 ad büyük Kemer Patlıcan

• 1 ad limonun suyu

• 2 diş sarımsak

• 1 kahve fincanı Tahin

• 3 yemek kaşığı zeytinyağ

• Tuz

ÜZERİNE:

• 1 yemek kaşığı zeytinyağ + kırmızı toz biber

• Ceviz

• Dereotu (isteğe bağlı)

HAZIRLANMASI:

• Patlıcanları ateş üzerinde közleyin ve naylon torba içine alın.

• Ilık hale geldiklerinde kabuklarını soyun.

• Patlıcanları küçük doğrayın ve bir kaseye alın.

• Patlıcanların üzerine sarımsakları rendeleyin.

• Tahin,tuz,zeytinyağ ve limon suyu ekleyerek karıştırın.

• Karışımı servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağ+kırmızı toz biber karışımı gezdirin.

• Ceviz ve doğranmış dereotu ile süsleyin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..