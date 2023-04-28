İSTANBUL AA- Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden bestekar, eğitmen ve koro şefi Münir Nurettin Selçuk'un vefatının ardından 43 yıl geçti.

Usta sanatçının ev ve müzik hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan torunu Nükhet Sirel, dedesinin dışarıda otoriter ama evde sevimli bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Gençlerle genç olmasını bilen, keyifli, birlikte gezmeyi, dolaşmayı, paylaşmayı seven bir dedeydi. Biz çok şanslıyız torunları olarak." dedi.

Sirel, dedesiyle en uzun süreyi kendisinin geçirdiğini söyleyerek, "Bizim ondan öğrendiğimiz kadar, o da bizden öğrenirdi. Karşılıklı müziklerimizi öğrenirdik. Bizim o zaman tabii genç olarak Batı müziği, pop merakımız vardı ve dedeme pop öğrettik. Dedem mesela onları mırıldanırdı." ifadelerini kullandı.

"80 yaşına kadar o ses kaybolmadı"

Selçuk'un müziğinin evrensel yönüne dikkati çeken Sirel, şunları kaydetti:

"Müzik evrensel ve çok önemli bir şey. Bütün yenilikleriyle dedemin evrene çok katkısı oldu. Ben öyle inanıyorum. Bir dönem aynı binayı paylaştık. Sonra ayrı olduk. Ondan sonra yaşlılığında annemin yanında yaşadı. Ben o zaman evlenmiştim ama tabii annemin evine sık sık gidip geldiğim için onu da sık sık görüyordum. Çok küçükken, beş yaşlarındayken dedemin provalarına katılırdım. Çok disiplinliydi ama çok da espriliydi."

Nükhet Sirel, annesi Meral Selçuk ile dedesinin uzun yıllar beraber sahne aldığını aktararak, "Annem dedemle birlikte uzunca bir dönemini müzikal olarak paylaşmış. Birlikte sahne almış, yurt dışına gitmişler. Mısır, Irak oralarda birlikte konser vermişler. Ama annem evlendikten sonra müziği bıraktı. Sadece dinleyici olarak kaldı. Ama annemin tabii ki müzik bilgisi çok fazlaydı." diye konuştu.

Münir Nurettin Selçuk'un torunlarının da dedelerinin sanat yolundan gittiğini söyleyen Sirel, şunları anlattı:

"Akşam sofralarında yemek yerken hep beraber sohbet ettiğimiz zaman bazen aşka gelir hepimize çok güzel şarkılar söylerdi ve inanın 80 yaşına kadar o ses kaybolmadı. Sesi için neler yapmazdı. Sürekli yaz sıcağında bir kere atkıyla dolaşırdı. Boğazını hep korurdu. Yediğine, içtiğine çok dikkat ederdi. Yemek konusunda da gurmeydi diyebilirim. Ağız tadı inanılmazdı. O konuda rahmetli anneannemi çok yormuş. Çünkü çok seçici bir insandı."

Sirel, Kubbealtı Neşriyat tarafından okurla buluşturulan "İstanbul'un Engin Sesi/40 Yılın Ardından Münir Nureddin Selçuk" kitabında da dedesinin müzik hayatının aktarıldığını belirterek, eserin klasik Türk sanat müziği kesiti gibi bir yapıt olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bu akşam, dedesinin vefat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "100 Yıllık Cumhuriyet'in Sesi Münir Nurettin Selçuk" konseri düzenleneceğini kaydeden Sirel, bundan sonra da her yıl dedesi adına anma konseri düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.