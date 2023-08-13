Canım Hakan Yanar bana telefon açtı ve ''seni harika bir yere götüreceğim, bana gün ver'' dedi. Ve ben gün batımını yakalamak üzere ev ahalisini bırakarak yola çıktım. Yine canım Yeşim'de benimle. Trafik boğuşması, zaman bükme ve benim "olması gerektiği gibi, olması gereken saatte orda olacağım" mottosuyla güneş batımını kaçırmadan vardım. Eşsiz gün batımı manzarası ve harika konumu ile karşıladı beni. Daha ilk adımlarla aşık oldum. Harika ötesi bir manzara tam karşımda kızıllıklar arasında. Hemen güneşimi selamladım, ruhuma enerjiyi çektim ve masamdayım. Personel çok sıcakkanlı, hele ibrahim bütün gece pervane oldu etrafımızda. Biraz sonra enerjisi uzaklardan ışıldayan, elinizi sıkarken kavrayan (en önem verdiğim konudur) yakışıklı bir BEYEFENDİ "hoşgeldiniz" dedi.

Sevgili Mehmet İdik. "Ben size seçeceğim ama özel istediğiniz bir şey varsa onu da söyleyin" diyerek bizi mezelerin yanına götürdü. O kadar pozitif ve hoş bir yaklaşım karşısında ben bile ikna oldum ve "sana bırakıyorum" dedim. Az sonra masa donatılmıştı bile. Şimdi lezzet konusunda tek kelime atışı yapacağım "MUHTEŞEM"... Son zamanlarda yediğim en lezzetli mezeler, sunumlar harika. Her şeyi Mehmet servis ediyor "ben yedirmeyi çok severim" diyerek. Böyle yakışıklı, pozitif ve sıcak kalpli ellerden servisle yemekler daha da MÜKELLEF... Mezelerde isli kabak, kurutulmuş biberler, otlu enginar, mutebbel harikaydi. Özellikle sakatatla arası olmayan ben yaprak ciğere bayıldım. Asma yaprağında şaşlık favorilerden. Mukellef pasta çok lezzetliydi. Gecenin sonunu ben "iyiki diyetisyene yarın sabaha randevu yapmışım" diyerek bitirdim. Bu arada 22 odası olan, yeşillikler içinde bir butik otelde var içinde. Ve gün doğuşununda harika olacağından eminim. Bodrum'a hele Gümüşlük tarafına rotanızı çevirirseniz mutlaka gidilesi yerlerden.

HEY EVREN BENİ DİNLEYECEĞİN TUTTU

7 kız arkadaş tekneyle çıkmaya karar verdik. Ben tekneyle buluşacağımız yere doğru giderken ‘ bir macera yaşasak, tekneyle bir koya sığınıp kalsak, geceyi orda fırtınalarla geçirsek’ diye müthiş cümleler sarfettim. Ve sevgili evren beni çok hızlı bir şekilde dinledi, teknenin motoru bozuldu, denizde sürüklendi, bir tekne macerası böyle sona erdi. Bizde en yakın plaja gittik. La Bohemme… La Bohemme çok dinlendirici, konforlu, sıcak ve samimi ambiyansıyla bizi karşıladı. Altın kumların üzerinde bir şezlonga uzandık ve günün keyfini çıkardık. Günümüzü güneşlenip bol bol denize girerek harika tatlılarla ve kokteyllerle bitirdik.

KOMŞU BEN GELDİM

Haziran 2023 te, her noktası özenle tasarlanan ham ahşap mobilyaları ve doğal taş yatak başlığıyla misafirlerine Bodrum’un doğasını modernize ederek yaşatmak için açılan INONE MUCHO SELECTION HOTEL VE ICONIC BEACH'ten söz etmek istiyorum. Bir kaç gündür yemeklerinin,kokteyllerinin ve güleryüzlü personelinin müdavimi oldum. Asarlık Mevkii’nin en sakin ve berrak koylarından birinin üzerine kurulu. Boho tarzda tasarlanan, odalarında hazeran motifler ve iconik el oyması yaşam ağacı bulunuyor. Iconic Beach ve Restaurant sıcak yaz günlerinde rahatlamak ve serinlemek için mükemmel bir nokta. Yemekler çok lezzetli. DJ müziklerihem dinlendiriyor, hem eğlendiriyor.

KORAY YANBAK ŞAPKALARI

Biz aile boyu babacığımdan alışkanlık şapka takmayı çok severiz. Son günlerde Koray Yanbak tarafından adeta bir sanat eseri gibi hazırlanan şapkaların hastası oldum. Koray 4 yıl önce bir marka için şapka üzerine desenler yapıyormuş. Sonra dostlarının ısrarıyla etrafındakilere çizmeye başlamış. Hızla siparişler gelmiş. Bir arkadaşı vasıtasıla Kenan Erçetingöz’le tanışmış ve markası bir anda parlamış. Her şapkaya farklı desenler çiziyor. Online sipariş verebilirsiniz. İnstagram’dan ‘Koray Yanbak’ olarak bulabiliyorsunuz. Harika şapkalar ve benim vazgeçilmezlerim.

KOZADA KELEBEK OLMAK

Bana niye ev almıyorsun, çocukların var onlara bırakırsın diye soruyorlar. Gelin en sevdiğim hikayeyi paylaşayım sizinle. Bir gün, adam ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasındaki küçük delikten çıkmaya çabalayan kelebeği saatlerce izledi.

Sonra adam, kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamaktan vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü. Kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye düşündü ve kozadaki deliği daha rahat çıksın diye büyüttü.

Bu sayede kelebek kozasından kolayca çıkabildi. Fakat çıkmaya daha hazır değildi, bedeni hala kuru ve kanatları buruş buruştu. Adam, kelebeğin gücünü toplayıp, kanatlarını açıp, uçacağını düşünüyordu. Ama Kelebek kozasından zamanından önce çıkmıştı. Ne kadar çabalasa da uçamadı ve buruşmuş kanatlarıyla yerde sürünmeye devam etti.

Adam iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmeyi istemişti ama bilmediği nokta; kelebeğin kozadan çıkmak için çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesini ve bu sayede doğru zamanda kozasından çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı.

Hayat akarken sarf edilen çabalar, uğraşlar bizi hayatımızdaki bir sonraki adıma hazırlar, gerekli güce ulaşmayı sağlar. Kendi kanatlarınızla uçmak isterseniz emek vermeniz, zorluklarla mücadele etmeniz gerekir. Çocuğunuzun her istediğini, iyi niyetle yerine getirir ve hayatın zorlukları ile karşılaşmasına izin vermezseniz, aslında zamanı geldiğinde kendi kanatları ile uçmasını engellemiş olursunuz.

HAN SAHİBİYİM DEME

Zenginlik, mal, mülk hepsi gelip geçici şeyler. Dünyanın en büyük sarayına sahip ol, giderken götüremiyorsun. Yaşarken paylaşmayı ve bir de yaşamayı bilmek önemli.Yoksa öncekiler gibi sende geldin, sende gidiyorsun. Gerisi hikaye…Günlerden bir gün, zamanın ünlü bir bilgesi hükümdarın sarayının kapısına geldi. Muhafızların hiçbirisi saygıları nedeniyle onu durdurmaya çalışmadı. Bilge, sonunda hükümdarın tahtında oturduğu odaya girdi. Ziyaretçisini hemen tanıyan kral saygıyla ayağa kalkıp sordu: “Ne istiyorsun? Sana nasıl yardım edebilirim?” “Bu handa uyuyacak bir yer istiyorum” cevabını verdi bilge.

“Ama burası han değil ki” dedi kral hafif kızgınlıkla, “Benim sarayım.”

“Sorabilir miyim: Senden önce bu sarayda kim yaşıyordu?”

“Babam. O öldü ama.”

“Ondan önce kim yaşıyordu?”

“Büyükbabam. O da öldü.”

“O zaman burası insanların kısa bir süreliğine gelip kaldığı, sonra da terk edip gittiği bir yer demek ki. Neden ona han demeyeyim? Dünyalara sığamayan insanın sonunda götüreceği şey birkaç arşın kefen, gideceği mahal birkaç arşın bir çukurdur. Unutma dost ölüm var! Nasıl yaşarsan yaşa temiz yaşa. Arkanda tövbe bekleyen günahlar, Senden helallik isteyen ah'lar ve boynu bükük insanlar bırakma. İnsanların "iyi bilirdik" dediği doğru insanlardan ol. Üç günlük dünya için ebedi hayatını yakma. Dilin temiz, elin temiz ve yüreğin de temiz olsun. Sen Yaradan’dan gelene razı ol ki; Yaradan’da senden razı olsun der.

USLU ÇOCUK OLMAYI BIRAK

Davranış bilimleri uzmanı, yazar ve yaşam koçu Aşkım Kapışmak'tan yepyeni bir kitap daha: Uslu Çocuk Olmayı Bırak adını verdiği yeni kitabında yazar, kişinin benliğini hatırlatıyor.Söyleşi, seminer ve eğitimleriyle hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Aşkım Kapışmak yeni bir kitapla okurlarının karşısında. Uslu Çocuk Olmayı Bırak ismiyle Nemesis Kitap’tan çıkan eser, içinizdeki uslu çocuğu biraz olsun azaltmayı hedefliyor.Nerede doğduğunuz, hangi coğrafyada olduğunuzun bir önemi olmadığını, önemli olanın hayatınız boyunca kendi ruhunuza, duygularınıza temas etmeniz gerektiğini öğrenmeniz olduğunu vurgulayan Aşkım Kapışmak, kişinin kendi olmasının önemiyle ilgili çarpıcı örnekleri de peş peşe sıralıyor."Çocukken zorlu uslandırılmış çocuklardan biriyseniz, yetişkin olduğunuzda pusulanızı kaybettiyseniz, geçmişte yaşadıklarınız yüzünden kaybettikleriniz fazlaysa artık yaramazlık zamanınız gelmiş demektir,” diyen ünlü yazar para, neşe, özgüven, cesaret ve iyi yaşam için içinizdeki yaramaz çocuğu canlandırmanız gerektiğini söylüyor. Başkasının hayatını yaşamaktan sıkılanlar, başkası olmadan karar veremeyenler, hayır diyememenin acısını yaşayanlar, ilişkilerinde kısırdöngünün içine düşenler ve yolumu nasıl bulacağım diyenler için Uslu Çocuk Olmayı Bırak adeta bir rehber niteliğinde. Hoş geldiniz yaramaz çocuklar diyoruz ve bu haftanın önerilerine kaydediyoruz.

MAJİ ART SANATA KATKILARINA DEVAM EDİYOR

Maji Art Gallery, 2023 Yaz Dönemi’nde Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel'de, ERTUĞRUL ATEŞ’in sergisini 12 Ağustos itibarıyla sanat severlerle buluşturdu. Ertuğrul Ateş’in sergisinde sanata anlam katmak ve keyifli bir sanat ortamında buluşmak üzere...

Ertuğrul Ateş diyor ki;

“Benim resimlerim çözüm önermez, ders vermez; kulaklarınıza anlaşılmaz şeyler fısıldar usulca.” Sanatın, yani yaratıcılığın hayatı anlamlı kıldığını anlatan Ateş, sanata ve sanatçıya bakışını şöyle anlatıyor: “Ölümün dışında bir tanrısallığa ancak yaratarak ulaşabilirsiniz. Öyleyse yaklaşmakta olan 2. Rönesans, 21. yüzyılın sanatçılara ait olacağını işaret eder.”

Maji Art Gallery’de gerçekleşecek olan solo sergide, eserlerinde ışık ve kadını bağdaştıran Ertuğrul Ateş’in sanatındaki farklı bakış açılarını birlikte gözlemliyoruz.

Ertuğrul Ateş 1954’de Adana’da doğdu. 1976‘da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirerek aynı yıl İngiltere’ye gitti, Londra’da Kingsway Princeton College ve Betnhal Green Institue’de eğitim ve çalışmalarını 1979 yılına kadar sürdürdü. İlk sergisini 1980’de İstanbul’da açtı. Çalışmalarını 1987’ye kadar İstanbul’da sürdürdü ve ABD’ye giderek New York’a yerleşti. 1988’de başta Ahmet Ertegün olmak üzere 10 kişilik bir koleksiyoncu grubu ile anlaşma imzaladı. Ünlü 57. Cadde galerilerinden Terry Dintanfass galerisine ve Chicago Modern Sanatlar Müzesi’nde “Yükselmekte olan Sanatçılar” sergisine kabul edildi. Miami, Dallas, Los Angeles, Chicago, Palm Beach, Boston, South Hampton, Barselona, Kopenhag, New York ve Pekin’de birçok sergi açtı. 2003 yılında Hürrem Sultan Dans Gösterisi’ni sahneye koydu. Sanatçı yaşamını 2006 yılından bu yana Türkiye’de sürdürmektedir.

Bu hafta benden bu kadar, sevgi ve ışıltınızla kalın…