Herşeyin aslı,
Esası ve anası;
Herşeyin;
Arkadan
Gelecek olan dahası;
Temelinde;
Var muhabbet -i İlâhî
Kaynaklarda
Yer alan cümle
Der ki:
“Sen olmasaydın Sen olmasaydın!”
Hitabıyla seslenerek;
Dedi Habibine:
“Günaydın!”
O’nun şahsında oldu,
Gelmiş gelecek tüm insanların
Dünya ve ötesi için,
Gözleri aydın.
Daha yaratmadan önce,
Vardı İlâhî ilminde,
Ün salacağı gerçekleşecekti,
Yedi ikliminde.
O şanlı Zât’ın şahsında,
Anladı her insan;
Nasıl bir sevginin
Sonucuydu;
Her doğan.
Ebediyyen Yaratıcı’nın
Âdeta oldu,
Olacaktı, baş tâcı.
Anladı Melek ve Cinler;
Çekerek acı üstüne acı!
Koskoca kâinat;
Serildi önüne,
Çıkarken
Dünya sahnesine.
Emrine verilmişti;
Canlı cansız
Her ne ki, çıksa önüne.
(Konuk Yazar)
Herşeyin aslı,
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