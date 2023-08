Herşeyin aslı,

Esası ve anası;

Herşeyin;

Arkadan

Gelecek olan dahası;

Temelinde;

Var muhabbet -i İlâhî

Kaynaklarda

Yer alan cümle

Der ki:

“Sen olmasaydın Sen olmasaydın!”

Hitabıyla seslenerek;

Dedi Habibine:

“Günaydın!”

O’nun şahsında oldu,

Gelmiş gelecek tüm insanların

Dünya ve ötesi için,

Gözleri aydın.

Daha yaratmadan önce,

Vardı İlâhî ilminde,

Ün salacağı gerçekleşecekti,

Yedi ikliminde.

O şanlı Zât’ın şahsında,

Anladı her insan;

Nasıl bir sevginin

Sonucuydu;

Her doğan.

Ebediyyen Yaratıcı’nın

Âdeta oldu,

Olacaktı, baş tâcı.

Anladı Melek ve Cinler;

Çekerek acı üstüne acı!

Koskoca kâinat;

Serildi önüne,

Çıkarken

Dünya sahnesine.

Emrine verilmişti;

Canlı cansız

Her ne ki, çıksa önüne.

(Konuk Yazar)