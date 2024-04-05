Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kış-2024 Tatbikatı'nın 5 Mart'ta başlatıldığı belirtildi.

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Açıklamada, eğitim süresince "Seferberlik Tatbikatı", "Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi", "Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı", "Hudut Güvenliğinin Sağlanması tatbikatları", "Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel tatbikatların yapıldığı ifade edildi.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirilen paylaşımda, eğitim görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA