Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geniş çaplı operasyonların devam ettiği, bölgede her mağaraya girileceği ve o bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, Cumhuriyetin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kapsamda terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiğini, sınır güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanda hak ve menfaatleri koruduğunu belirten Aktürk, aynı zamanda kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verdiğini, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonların kesintisiz devam ettiğini bildiren Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 338'e ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatında bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1316 silah ve 600 bine yakın mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 150 mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 614 mağara/sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."

Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine, TSK ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Mehmetçiğin üstün gayretle her türlü hava ve arazi koşulunda, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yaptığı operasyonlarla teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklarını ifade eden Aktürk, TSK'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacağını, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

"Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır"

Sınırlar ve halkın güvenliği için alınan tedbirlere değinen Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u teröristtir. 2 bin 991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 356'sı teröristtir. 134 bin 935 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yapılan operasyonlarda 172 kilogram uyuşturucu ve 860 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini veren Aktürk, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda ise 4 bin 803 kilogram uyuşturucu ve 1911 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini, diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini kaydetti.

Yılbaşından itibaren harekat bölgelerine terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, komandoların anında müdahalesiyle 45'i son bir haftada olmak üzere 744 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA