Sezon başında sansasyonel bir şekilde sarı-lacivertli kulübe katılan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sezonun son bölümünde siyah-beyazlıların başına geçen Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, 34. haftanın sonucu en merakla beklenen maçında birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

İngiltere Premier Lig'de görev yapan ve önemli takımları çalıştıran iki teknik adam, kariyerlerinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Aralarındaki müsabakalarda eşit sayıda galibiyet aldılar

Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer, aralarındaki rekabette birbirlerine üstünlük kuramadı.

Deneyimli teknik adamlar, tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

İkilinin ilk mücadelesi 2013-2014 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu sezonda Mourinho önderliğindeki Chelsea, Solskjaer'in Cardiff'ine konuk olurken, müsabakayı Portekizli teknik adam 2-1 ile kazandı.

Bu maçın ardından uzun yıllar birbirlerine rakip olmayan iki teknik adam, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ise 4 müsabakaya çıktı.

Habere konu dönemde Mourinho Tottenham'ı çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başında mücadele etti.

Söz konusu 2 sezonda oynanan 4 müsabakada Solskjaer 2 galibiyet elde ederken (2-1, 1-3) 1 müsabaka da beraberlikle (1-1) sonuçlandı. Mourinho'nun tek galibiyeti ise 6-1'lik sonuçla geldi.

Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini istiyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında henüz Süper Lig'de derbi galibiyeti sevinci yaşayamadı.

Sarı-lacivertli takımın başında ilk derbisinde evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Portekizli teknik adam, deplasmanda Beşiktaş'a da 1-0 yenilmişti.

Galatasaray'a konuk olduğu Süper Lig'deki 3. derbisinden de golsüz eşitlikle ayrılan Mourinho, bu sezonki son derbisinde Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş derbilerde farklı

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin aksine derbilerde beklentileri karşılamayı bildi.

Sezon içerisinde farklı teknik adamların görev yaptığı siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde Galatasaray'a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sezon başarısız görüntüsüne rağmen derbilerde etkili performans ortaya koyan Beşiktaş, Solskjaer'ın Türkiye'deki ilk derbi heyecanında 2-1'lik sonuçla namağlup Galatasaray'a bu sezonki tek yenilgisini yaşattı.

Öte yandan Beşiktaş, sezon başındaki Süper Kupa müsabakasında da Galatasaray'ı 5-0 yenmişti.