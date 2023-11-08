Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla yarın akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'i ziyaret etti.

Real Madrid'in antrenman tesislerine gelen Montella, kendisi gibi İtalyan olan teknik direktör Ancelotti'nin jestiyle saha içinde takımın antrenmanını izledi, Arda Güler'in durumunu yakından gördü. Montella, Arda ve teknik direktör Ancelotti'yle de bir süre sohbet etti.

Öte yandan Montella'nın Getafe'de forma giyen ve sakatlığı nedeniyle tedavisi uzun süren devam milli futbolcu Enes Ünal ile de görüştüğü öğrenildi.