Açılış törenine Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, teknik heyet, yöneticileri ve futbolcular ile davetliler katıldı.

Törende AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, 2023 yılını hedeflerinin üzerinde bir seyirde geçirdiklerini belirterek, yurt içinde 381, yurt dışında ise 33 noktada hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Tasarımları ve kaliteleriyle diğer markalardan ayrıştıklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye'de mobilya ihtiyacı temel tüketim ihtiyaçlarından sonra ikinci planda yer alsa da ürünlerimiz tüketicilerimiz tarafından rağbet görüyor.

Ekonomik dalgalanmalar olsa da ihtiyaçlar her zaman karşılanmaya devam edecek. Mobilya ihtiyacı hiç bir zaman bitmeyecek." dedi.

Yıldırım, düğün sezonunun pandemi ile birlikte kaymaya başladığını vurgulayarak, "Düğünlerini erteleyen tüketiciler olduğu gibi daha önce yapılmayan tarihlerde düğün yapan tüketicilerimiz var.

Dolayısıyla mobilya pazarında sezon dalgalanmalar geçmişe göre azaldı. Ertelenen ihtiyaçlar daha sonra yüklü alımlar olarak karşımıza çıkıyor. 2023 yılında biz bunu yaşadık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fabrika olarak düşündüğümüzde 1000 kişilik bir çalışma ekibiyle hareket ediyoruz. Bayiler olarak düşündüğümüzde herhalde bu rakamların 20 katı olarak istihdama katkı bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Aileleri de düşündüğümüzde ciddi sayıda bir hayata dokunduğumuza söyleyebiliriz. Körfez ve Avrupa ülkelerinde yatırımlarımız devam ediyor. Yatırımcılarımızın artması ile birlikte yeni pazarlarda da büyümeyi hedefliyoruz."

AA