Aziz KARATAŞ

2020 Yılının son perdesini modayı konuşarak kapatmak istedim. Malumdur ki 2020 yılı hepimiz için çok farklı bir sene oldu. Peki, hepimizi evlerimize hapseden bu garip senede moda dünyasında neler oldu? Neler değişti? Moda tasarımcılarının gözünden hepimiz için geçen bu garip seneyi irdelemek adına bu hafta başarılı moda tasarımcısı Recep Demiray ile bir araya geldik. Bu güzel sohbetimize siz de katılmaz mısınız?

Recep Demiray markasının oluşum sürecini ve yükseliş sürecinden bahseder misiniz?

Ben Recep Demiray 28 yaşında genç bir moda tasarımcısıyım. Liseliyi Diyarbakır’da meslek lisesinde üniversiteyi de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde moda tasarım okuyarak bitirdim. Üniversite bittikden sonra ise ilk defilemi Diyarbakır’ın özel dokuma puşilerinden hazırladım mini bir koleksiyonla 29 Ağustos 2015 de İstanbul Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel de gerçekleştirdim ve sektöre girmemde en büyük etki yaratan ilk defilemin bana vermiş olduğu büyük bir heyecan vardı. İlk showroomu memeleketim olan Diyarbakır’da açtım ama açtıktan sonra tecrübeye dayalı

kendimi daha iyi geliştirebilmek adına İstanbul’da olmam gerektiğini düşündüm ve kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim derken bir çok moda okulunda eğitim alarak sektörde kendimi geliştirdim ve Nişantaşı’nda kendi showroomumu açtım ve mesleğimde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorum.

Tasarımlarınızda size en cok ilham veren şeyler neler oluyor?

Bir tasarımcı her şeyden ilham almalı ama benim ilham aldığım şeyler ise doğa, gökyüzü, savaşlardan yaşadığımız küresel yaşamdan gibi.

Son koleksiyonunuzun hikayesinden biraz bahsedermisiniz?

Hazırladığım bu koleksiyonda güçlü kadınların ruh halini anlatan bir koleksiyon aslında normalde siyahı herkes karamsal olarak adlandırır ama ben ise onları harmanlayarak zarif ve güçlü kadınları temsil eden bir mini koleksiyon haline getirdim.

Sizce geçirdiğimiz bu zorlu sürecin moda dünyasına etkileri nasıl oldu ve önümüzdeki günlerde modayı nasıl bir süreç bekliyor?

Tabii ki oldu. Yaşadığımız bu zor dönemlerde tekstil sektöründe çok yüksek düşüşler oldu birçok firma kapattı bir çok firma küçülmeye gitti ama biz tasarımcılar bile her sezona koleksiyon hazırladığımızda cok renkli kumaşlar kullanırken bu dönemlerde bile vitrinlerde hep koyu renkler gördük bir çok kişi renkli şeyler yapmadı.ve bu böle devam ederse artık hepimiz ticaret üzerinden satışlarımızı gerçekleştirmek zorunda kalacağız istesekte istemesekte artık hiçbir şey eskisi gibi güzel olamayacak maalesef çok zorlu bir sürece girdik.

Tasarımlarınızı birbirinden özel isimler taşıyor. Bunu nasıl bir duygu olarak açıklıyorsunuz?

Tabii ki çok ama çok güzel bir duygu anlatılmaz aslında ama her bir kişiyi giydirdiğim zaman farklı duygular içerisinde oluyorum ve buda beni çok mutlu ediyor ekran başında izlediğim dizide veya sunucuda, sahne alan şarkıcıda ürünlerimi görmek çok onur verici.

Moda haftalarının yerini dijital defilelere bırakması sizce nasıl bir olay ? Artık tamamen dijital ilerleme devam eder mi?

Bence hiç ama hiç güzel değil bir defilenin seyircisiz olarak izlenmesi ve düşünün defilede gelen kişilerin sizlerin başarısını kutlamak için bile defile bittikten sonra bile sizleri alkışlıyor olması bile sizlere büyük mutluluk veriyor ama olduğumuz bu zorlu süreçte maalesef herşey yeni dünya sistemine yöre olacağı için her zaman artık bu böle devam edecek seyircisiz defileler her yıl olacak ama bu tasarımcıları mutlu etmeyecek defilelerde bile tasarımcı katılımları azalabilir.

İlk koleksiyonunuzu size hissettirdiklerini merak ediyoruz. Bize biraz ilk koleksiyonunuzdan ve ilk koleksiyonunuz ile son koleksiyonu karşılaştırdığınızda aradaki gördüğünüz farktan biraz bahseder misiniz?

İlk koleksiyonum benim meslek hayatıma atıldığım ilk heyecandı ve Diyarbakır’ın özel dokuma puşilerini kumaş haline getirerek hazırladığım özel ve sıra dışı bir koleksiyondu ve onun değeri ve heycanı şimdilerde hazırlayacağım koleksiyonlarıma da esin kaynağı olacağına inanaıyorum ve böyle ilerlemeye devam edeceğim.

Sürekli bir şeyler üretiyorsunuz, bir şeyler yaratıyorsunuz. Motivasyonunuz gittikçe artıyor mu, yoksa baştaki heyecan çok bambaşka bir şey miydi?

Tabii ki meslek hayatında ilk yaptığımız işlerde çok heyecanlar vardı ama hiçbir zaman heyecanımız bitmeyecek her yaptığımız iş bize bambaşka bir heyecan veriyor.

Tasarımlarınız ile ulaşmayı amaçladığınız hedef kitleniz nedir?

Tasamırımlarımla ilerde bir bilinen başarılı moda tasarımcısı olmak ve uluslar arası arenada tanınan bir kişi olmayı hedefliyorum.

Modanın her geçen gün gelişmekte olduğuna şahit oluyoruz. Bulunduğumuz zamanda moda dünyasının bulunduğu konumu değerlendirmenizi istersek neler söyleyebilirsiniz?

Aslında olduğumuz bu zorlu dönemde bile modayı cok büyük etkisi altına alan corona virüs bile etkiledi her yapılan güzel coşkulu defileler ve her yıl renkli ve canlı yaptığımız koleksiyonlarımızı bile artık yapamaz olduk çünkü bu kaos dönemde bile insanlar cok büyük etkilenerek koleksiyonlarında canlı ve renkli giysler yapmadılar ileride hayat normale dönerde bu illetten kurtulursak her şey daha güzel olacak.

Geçmişte ya da gelecekte moda dünyasında "asla" moda olmaması gerekiyor dediğiniz bir detay var mı?

Rönesansta çıkan moda asla bitmez ve her daim de var olan bir kavramdır her yıl kendini yeniler ve bir yaşam tarzıdır akımla gelir.

Moda dünyasında gelecekte ne gibi gelişmeler ön görüyorsunuz?

Bence moda sektöründe artık her şey dijital platformda gercekleşecek ve böyle devam edecek maalesef kabul etsekte etmesekte durum bunu gösteriyor.

Sizin işlerini en çok beğendiğiniz tasarımcılar kimler? Neden bu isimler

Tüm tasarımcıların yapmış olduğu ürünleri beğeniyorum ama ben her zaman yaptığım işleri daha çok seviyorum ve o yüzden örnek verebileceğim isimler yok.

Sizce tasarımda yaratıcılık mı önemli, farklılık ve özgünlük mü yoksa kullanılabilirlik mi?

Aslında ben tasarımlarımda yaratıcı olmayı ve en önemlisi özgün olmayı tercih ediyorum zaten bunlar olduğu zaman kullanılabilir farlı ürün ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Peki, tasarımlarınızla yurt dışına açılma konusunda girişimleri var mı?

Tabii ki var efendim bu konuyla ilgili alt yapı yaptık ve ilerleyen dönemlerde yurt dışındaki bir çok lüx marka olan yerde olacak inşallah.

Tasarımlarınıza satın almak isteyenler nerelerden ulaşabilirler?

Tasarımlarımıza efendim nişantaşında bulunan showroom dan ulaşabilirler.

Son koleksiyonunuzdan biraz bahseder misiniz?

Son koleksiyonum mini bir koleksiyon adı Güçlü kadınları temsil eden mini bir koleksiyon.

Koleksiyonunuzu ne kadar sürede hazırladınız?

10 günde hazırladım efendim.

Sabah kalktığınızda bunu yapmadan asla bitirmem günü dediğiniz bir ritüeliniz var mı?

Var tabii ki iş disiplini cok önemli benim için bitirilmesi gereken bir ürün varsa o bitirilmeli ben yarım yamalak iş yapmayı seven bir tasarımcı değilim.

Son olarak gelecekteki projelerinizden ipuçları alabilir miyiz?

Gelecekteki projelerim kendi doğduğum ve büyüdüğüm şehirde defilemin olması ve orada ödüle laik görülmem aslında efendim ve yurt dışı ile ilgili büyük bağlantılar.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…