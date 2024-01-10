Ankara

Ligin ilk yarısını, 16. haftadan kalan erteleme maçıyla Corendon Alanyaspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle tamamlayan MKE Ankaragücü, 19 haftalık periyotta 21 puan elde etti.

Sarı-lacivertliler adına bu sürede en fazla forma giyen isim olarak, 18 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mujakic ön plana çıktı. 25 yaşındaki stoper, sahada bin 610 dakika kaldı.

Mujakic'i savunmadaki Sırp partneri Uros Radakovic izledi. Takımın kaptanlarından Radokovic de 18 maçta forma giyerek bin 540 dakika oynadı.

Bu iki ismin ardından; bin 498 dakikayla Efkan Bekiroğlu, bin 269 dakikayla Olimpiu Morutan, bin 260 dakikayla Bahadır Han Güngördü ve bin 104 dakikayla da Matej Hanousek, en fazla sahada kalan isimler olarak dikkati çekti.

24 farklı isim oynadı

MKE Ankaragücü'nde sezonun ilk yarısında 24 farklı isim forma giydi.

Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan, daha sonra Emre Belözoğlu'yla yola devam eden sarı-lacivertlilerde bu iki teknik adam toplam 24 isme görev verdi.

En golcü Efkan Bekiroğlu

MKE Ankaragücü'nün sezonun ilk yarısındaki en golcü ismi Efkan Bekiroğlu oldu.

Sezon başı Alanyaspor'dan transfer edilen Efkan, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Efkan'ı 3'er golle Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Renaldo Cephas, 2'şer golle Rijad Bajic ile Morutan, birer golle ise Federico Macheda, Pedrinho, Uros Radakovic, Garry Rodrigues ve Alper Uludağ takip etti.

MKE Ankaragücü, ilk yarıda 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

2 kırmızı kart gördü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinde 2 kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerde Ali Sowe ile Efkan Bekiroğlu birer kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Başkent ekibinde en fazla sarı kart gören isim ise 5 kezle Uros Radakovic oldu. Sarı-lacivertli oyuncular, ilk devrede hakemler tarafından toplam 29 kez sarı kartla uyarıldı.

En çok berabere kalan takım

Ankara ekibi, sezonun ilk devresinde en fazla berabere kalan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 19 maçın 9'unda sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte 4 galibiyet alan başkent ekibi, 6 kez de kaybetti.

İki teknik adamla çalıştı

MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında iki farklı teknik adamla çalıştı.

Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan sarı-lacivertliler, 7 maçta 6 puan alabildi. Ligin 8. haftasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'yla MKE Ankaragücü, 12 maçta 15 puan elde etti.

Son 6 haftada galibiyet yok

MKE Ankaragücü, son 6 maçında galip gelemedi.

Son galibiyetini ligin 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, sonraki 6 maçını 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı.