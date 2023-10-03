Ankara

Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu için MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın katılımıyla Eryaman Stadı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye ve dünyada yıldızlaşmış bir isimle bir araya geldiklerini aktaran Faruk Koca, "Hocamız, Türkiye kariyerinde ilk defa İstanbul dışında camiamız için Ankara'ya geldi. Genç, hırslı, idealleri ve hedefleri olan biri isim. Camiamızla bütünleştirmek istedik. Bu görüşmeyi de mahrem tuttuk, spor kamuoyunda başka isimler konuşuluyordu. Yapımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nda Allah bize nasip ederse Emre hocayla maç oynamak istiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik görüşme sonucu bütün şartlarımızda da mutabakata vararak anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun başarılı olduğu sürece takımda kalmasını istediğini, bu yüzden kağıt üzerinde olan 2 yıllık sözleşmenin bir anlamı bulunmadığını dile getiren Faruk Koca, "Emre Belözoğlu büyük bir isim. Ankaragücü de büyük bir kulüp. Emre Belözoğlu, Faruk Koca için değil, Ankaragücü için geldi. 113 yıllık tarihinde şehitler vermiş bir kulüp ama maalesef sportif olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Günü kurtarmaktan yana değilim, geleceği kurtarmak daha anlamlı. Bu kulübe dünya çapında gelmek isteyen isim yapmış hocalar vardı. Futbolculuk kariyerinde, özel hayatında, futbolu okuma açısından başarısını kanıtlamış bir hoca getirdik. Biz dünyanın en iyi kadrolarını kuran takımlarla mücadele edecek kadrolar kurabiliriz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyi birkaç ülkesinden birisiyiz. Özel sektörde de öyle, futbolda neden olmasın? Biz iyi işler yapıp geleceğe umutla bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu: "Hedef Avrupa kupaları"

Takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ise MKE Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, başkent ekibini Avrupa kupalarına taşımak istediğini aktardı.

"Burada olmaktan çok mutluyum." diyen Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın başkana, yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş bir camiada, tutkulu taraftarların önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Başkanımızın bu kulüp için neler yaptığını biliyorum. Bu camiada, tutkulu taraftarların önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Başkanla görüşmemiz uzun sürmedi, Ankaragücü'nü en iyi yerlere getirme gayretinde olacağız."

İddialı bir insan olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Ankaragücü'nü hak ettiği Avrupa kupalarına götürmek için geldik. Bunu yapmak istiyoruz. Hedefimiz gerçekçi. Kulübümüzün, Sayın Başkanımızın, taraftarımızın benden ne istediğini bilerek geldim. Başakşehir'de ve Fenerbahçe'de olumlu izler bıraktım. Bu kulübe de camianın tutkusuna güvenerek geldim. Kimse tek başına başarılı olamaz, yoksa kibire kapılırsınız. Takımı önde görürüm her zaman. İşler kötü giderken de kendimi öne atarım." diye konuştu.

Ankaragücü'nün "Kupa Beyi" unvanına hatırlatma yapan 43 yaşındaki teknik adam, "Biz hedeften şaşmadan, hedefleri büyütmek için geldik. Öncelikli hedeflerimizden birisi de kupa. Oturtmamız gereken bir düzen var. Taraftarın beklediği coşkulu oyunu oynatmanın sözünü veriyorum." dedi.

Galatasaray maçına pozitif yönden baktığını ve Bahadır Han Güngördü gibi genç bir kalecinin kazanıldığının altını çizen Belözoğlu, bazı teknik adamların Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin çok üstünde olduğuna yönelik açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey kadrolar kursalar da kırılmalar yaşayacaklarını düşünüyorum. Meslektaşlarıma da 'katılmıyorum' diyemem. Çok üste düzey isimler geldi bu takımlara. Sezonu da erken açtılar, bence onun ekmeğini yiyorlar. Önümüzde lig için uzun zaman var, onların eksi 3 sıra arkasında olacak süremiz var."

Ankara'yı çok sevdiğini anlatan Belözoğlu, eski takım arkadaşları Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues'le ilgili gelen soruya "Tolga Ciğerci hem karakter hem sporcu olarak örnek bir isim. Onlarla beraber oynamak güzeldi. Teknik direktörlüğünü yapmak da güzel. Garry ile bir yıl oynadık Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir süreciydi. Beklentileri karşılayacaktır. Teknik direktörlüğümü çok bilmiyor ama hoşlanacağını tahmin ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

Ankaragücü'nün iyi bir kadrosu olduğunu savunan Emre Belözoğlu, hafta sonu ilk maçlarında Kayserispor'a karşı galip gelmek istediklerini dile getirdi.

Emre Belözoğlu, ekibindeki 8 kişinin de geleceğini, daha önce Başakşehir'de çalıştığı Selçuk Şahin'le ilgili bir tasarrufları olduğunu ve konuşacaklarını kaydetti.

Ankaragücü taraftarını da öven Belözoğlu, bu taraftar önünde oynamanın çok önemli bir avantaj olduğunu, hissedilen baskının ise kendisine güç verdiğini sözlerine ekledi.

AA