21 Kasım’da vizyona girecek film, Türk sinemasının efsane karakterleri bu kez izleyiciyi güldürmek için bir araya getiriyor.

Yapımcılığını Content Turkey ve 6. His’in, yönetmenliğini Orçun Benli’nin üstlendiği film, mitolojiyle mafya dünyasını absürt bir şekilde buluşturan hikayesi ve yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yayınlanan afiş, mitolojik ögelerle mafya estetiğini bir araya getiren dinamik tasarımıyla öne çıkıyor. Renkli karakter, enerjik tonlar ve her biri ayrı bir hikâye taşıyan yüz ifadeleriyle afiş, filmin temposunu yansıtan görsel bir şölen sunuyor.

Senaryosu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından kaleme alınan film, iki beceriksiz hırsızın yanlışlıkla serbest bıraktığı antik tanrı Priapos’un peşinde yaşanan olayları konu alıyor. Tarihi eser kaçakçıları, mafya hesaplaşmaları ve mitolojik sürprizlerle dolu bu hikâye, seyirciyi hem kahkaha dolu hem de görsel açıdan güçlü bir maceraya davet ediyor.

Başrollerini Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen’in paylaştığı “Mitoloji Mafyası”nda ayrıca Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Faruk Peker, Orçun İynemli, Eray Özbal, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Efsane oyuncuların, mitolojik karakterlerle yan yana geldiği “Mitoloji Mafyası”, yılın en eğlenceli buluşmalarından biri olmaya aday.

Mitoloji Mafyası 21 Kasım’da tüm Türkiye’de vizyona giriyor.