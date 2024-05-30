Ankara

Mısırlı uzmanlar, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Mısır Yükseköğretim Bakanlığı Müsteşarı ve Mısır Amerikan Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Azmi, programı düzenleyen Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) teşekkür etti.

Azmi, Türkiye ile Mısır ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.

İki ülke halkının kültürel yakınlığına işaret eden Azmi, "Türkiye-Mısır halkları tek halktır, siyaset ne kadar değişse de halklar arasındaki bu bağlar hiç değişmez." diye konuştu.

Mısır'da Türkçe eğitimi

Ain Shams Üniversitesinden Türkolog ve Bölüm Dekanı Prof. Dr. Mohamad Abdellatef Haridy de Mısırlı ve Türk aileler arasında eski akrabalık bağları olduğunu kaydetti.

Türk dünyasını tanımak için öğrendiği Türkçeyi çok sevdiğini anlatan Haridy, Kahire Üniversitesinde Türkçenin, Mehmet Akif Ersoy döneminde 1926'dan beri okutulduğunu söyledi.

Haridy, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde doktora yaptığını, Türk kültürünü de sevdiğini dile getirerek, "Türkiye'de 4 yıl kalma şansı yakaladım. Türk halkıyla yaşadım ve güzel arkadaşlıklar kurdum. Kurduğum arkadaşlıklar 50 yıldır devam ediyor." diye konuştu.

Türk Eserleri Uzmanı ve akademisyen Mohamed Sarhan, müzedeki Mısır Kralı 2. Ramses'in karısı Naptera tarafından Hitit Kralı 3. Hattuşili'nin karısı Puduhepa'ya Akadça yazılmış mektubun, Mısır ile olan bağların tarihini gösterdiğini vurguladı.

Mısır Müze Müdürü ve İslam Eserleri Uzmanı Walaeddin Badawy ise Türkiye'de ilk kez bulunduğunu söyleyerek, "Tarihi mekanları ve müzeleri görmekten çok mutlu oldum. Türkiye'deki müzelerde gelişmişliği gördüm." ifadelerini kullandı.

Müzede Türkiye'nin tarihi ve medeniyetini gösteren eserlerin sergilendiğine işaret eden Badawy, "Müzede sergileme yöntemi çok kaliteli, çok modern." dedi.

Badawy, Türkiye ile Mısır müzelerinin verimli işbirlikleri yapması dileğinde bulunarak, iki ülke arasında birbirine bağlı ve ortak medeniyet olduğunu kaydetti.

Mısır medeniyetinin tarihinin çok eskiye dayandığına dikkati çeken Badawy, "Türk kültürü ile medeniyetinin bir tarihi ve dünyaya etkisi var." diye konuştu.

YEE, Mısırlı heyeti Türkiye'de ağırlıyor

Yunus Emre Enstitüsü, aralarında Türkologlar, sanat tarihçileri ve akademisyenlerin yer aldığı "Mısırlı Türkoloji ve Kültürel Diplomasi Heyeti"ni Türkiye'de ağırlıyor.

Mısır'daki üniversitelerde 20'nin üzerinde Türkoloji bölümü bulunuyor.