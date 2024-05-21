HABER: FUNDA AKOSMAN

Yine çok sevilen bir cover şarkıyla karşımıza çıkan Mine Ayman; söz ve müziği Barlas Erinç’e, düzenlemesi Toylan Kaya’ya, mix-mastering ise Özgür Yurtoğlu’na ait olan neşeli aşk şarkısı “Ben Kimselere Yar Olmam” ile bu yaz herkesin dilindeki şarkılardan biri olmayı hedefliyor. Yeni şarkısında başarılı vokal koçu Fatih Ertür’le çalışan ve şarkı söylemekten çok keyif alan Mine Ayman, bundan sonra da aklındaki keyifli cover şarkıları yorumlamaya devam etmeyi planlıyor.

İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde Beykoz Kundura’nın bahçesinde ve iskelesinde çekilen klipte, Mine Ayman’ın pozitif enerjisini ve yazın sıcaklığını şimdiden çok hissedeceksiniz. Klipteki renkli kıyafetleri zevkine göre seçen ve stylingini yine kendi yapan Mine Ayman, moda renkler eşliğinde yaz stilini de gözler önüne seriyor.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle dinleyicisine ulaşan şarkının, genel koordinatörlüğünü Selim Seven üstlenirken, dağıtım ve dijital pazarlaması ise sounderland tarafından yapılıyor. 2000 yılında Ayşegül Aldinç tarafından yorumlanan “Ben Kimselere Yar Olmam” adlı şarkıyı günümüz sounduyla buluşturan Mine Ayman, şarkının sıcak melodileri ve aşk dolu enerjisiyle herkesi bu yaz dansa davet ediyor. Keyifli klip ve şarkı, tüm dijital platformlardaki yerini aldı.