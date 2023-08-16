İstanbul

İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.

AA