Gaziantep

Milli sporcu Masal, pandemi döneminde annesi Pınar Budumlu'nun yönlendirmesiyle satranca başladı. Kısa sürede önemli gelişme kaydeden minik sporcu, Türkiye'deki birçok müsabakaya katıldı.

Aldığı başarılarla dikkati çeken ve milli sporcu olmaya hak kazanan Masal, en son 12-22 Mayıs tarihlerinde Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 9 müsabakayı da yenilgisiz tamamlayarak Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Milli sporcu Masal Budumlu, Avrupa şampiyonluğundan dolayı büyük mutluluk yaşadığını, bir sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Mersin'de birçok turnuvaya katıldığını anlatan Masal, "Buralarda başarılı olunca Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada büyük başarı elde ettim. Katıldığım Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 9 müsabakayı da kazanarak yenilgisiz şampiyon oldum. En cesur hamlemi Dünya Şampiyonası'na saklıyorum." dedi.

Anne Budumlu: "Hedefimiz Dünya Şampiyonası"

Anne Pınar Budumlu, Masal'ın küçük yaşlarda "puzzle" yaptığını, bundan sıkılınca da satranca başladığını belirtti.

Masal'ın satrancı çok sevdiğini söyleyen Budumlu, şöyle devam etti:

"Masal satrançta başarı elde edince, antrenörü bizi farklı şehirlerde turnuvalara yönlendirdi. Biz de yakın çevrelerde olan turnuvalara katıldık. Gittiğimiz yerlerde başarılı olduk. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Masal, orada ikinci sırayı aldı ve milli sporcu oldu. Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakaladı. Daha sonra da Avrupa şampiyonu oldu. Hedefimiz Dünya Şampiyonası. Tecrübe kazanmak için oraya gitmeyi düşünüyoruz."

AA