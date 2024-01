Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Kadın Milli Halter Takımı'nın antrenmanlarına katılan ve sporcularla antrenman yapan Ünlü, Avrupa Şampiyonası'ndan beklentilerini anlattı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 12-20 Şubat'ta düzenlenecek şampiyonaya milli sporcuların hazırlıklarının sürdürdüğünü belirten Ünlü, "Kadın milli sporcularımız Avrupa Şampiyonası'na hazır. Tabii gönlümüzden geçen her sporcumuzun altın madalya almasıdır ama şu gerçekte gözden kaçmamalı ki her sıkletin güçlü rakipleri var. Hem kadınlarda hem de erkeklerde geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi altın madalyalarla dönmeyi istiyoruz. Bu şampiyonadan da çok başarılı döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası'nda 2024 Paris kotası hedefiyle de yarışacağını hatırlatan Ünlü, "Şu anda erkek takımımız Çorum'da hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta onları kampta ziyaret ettim, moralleri ve motivasyonları yüksek." dedi.

Kadın milli haltercilerin kampına Ankara'da olmasından dolayı sıklıkla kampa uğramaya çalıştığını, antrenmanlara katıldığını dile getiren Ünlü, "Antrenörlükte yaparak bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na hem kadınlarda hem de erkeklerde onar sporcuyla katılmayı planlıyoruz. Her sıklette sporcularımız yarışacak, bazı sıkletlerde iki sporcumuz yarışıyor, burada özellikle sporcularımız olimpiyat kotası kovalayacak." şeklinde konuştu.

"Sofya'da soydaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor"

Sporcuların sıkı bir şekilde şampiyonaya hazırlandıklarını dile getiren Ünlü, "Her sporcu ailesinden, zamanından fedakarlık yapıyor, antrenörlerimiz ayrıca alın teri döküyor. Emin olun bu hazırlıklar öyle basit ve kolay değil. Bir sporcu her gün çift antrenman yapıyor. Her gün 8 saat çalışıyor. Tabii ki turnuvalarda yüce Türk milletini temsil etmenin, o bayrağı orada dalgalandırmanın verdiği gururu, onuru hiçbir şey karşılayamaz. Biz de onlarla birlikte mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyonanın Bulgaristan'da yapılmasının kendileri için önemili olduğunu vurgulayan Ünlü, şöyle konuştu:

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başta rahmetli Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu bunlar sonuçta öz ve öz Türk çocukları... Taner Sağır, Fedail Güler, Sunay Bulut gibi efsane haltercilerimiz Bulgaristan'dan göç yoluyla gelerek Türkiye'de haltere devam ettiler ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni halterde en iyi şekilde temsil ettiler. Elbette Sofya'da alınacak başarılar onları da mutlu edecek, bizi de mutlu edecek ve sonuçta orayı kendimizden ayrı görmüyoruz. Oradaki Türk kardeşlerimizi, soydaşlarımızı bizim kendi öz ve öz vatandaşımız gibi görüyoruz. Çünkü biz oraya gittiğimiz zaman soydaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor, bu yönden de bakıldığı zaman oranın başka bir önemi ortaya çıkıyor"

"Hedefimiz 2024 Paris'e maksimum seviyede kota kazanmak"

2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı için de şampiyonanın önemli olduğunu anlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Her ülkenin olduğu gibi bizim de hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na en fazla kota sayısını kazanarak çok sayıda sporcuyla katılmak. Fakat hakikatten de kaçamayız her ülke çok çalışıyor. Şu anda her ülkeye 3 kadın, 3 de erkek sporcu kotası verilmekte, hedefimiz 2024 Paris'e maksimum seviyede kota kazanmak. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var, akabinde nisan ayında Tayland'da grand prix'e katılacağız, herkesin katılmasının zorunlu olduğu bir müsabaka. Tayland'da kota sayımız kesin olarak belli olacak. Her sporcunun, her antrenörün ve her federasyon başkanının hayali olimpiyatlarda en iyi şekilde ülkeyi temsil edip, güzel madalyalarla dönmektir."

2024 Paris'te özellikle erkek milli haltercilerden madalya beklediklerini ifade eden Ünlü, "Muhammet Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman var. Mustafa Eliş, Ferdi Hardal gibi sporcularımızdan ümitliyiz. Özellikle 73 kiloda şansımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum eskiden olimpiyatlarda aynı sıklette iki sporcu yarışabiliyordu, şimdi aynı sıklette iki sporcunun yarışması mümkün değil." dedi.

"Altyapıdan yetişen gelecek vadeden sporcular var"

"Türk halteri geçmiş yıllardaki başarılı günlerine inşallah kısa zamanda dönecektir" diyen Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altyapıda başarılı sporcularımız var. Tuana Süren ağır sıklette yarışan bir sporcumuz daha 2006 doğumlu, Büşra Çan da 2006 doğumlu Fatmagül Çevik, Gamze Altun, Cansu Bektaş, Aysel Özkan, Dilara Narin gibi gerçekten yetenekli kadın sporcularımız altyapıdan yetiştiler, şimdi büyüklerle yarışıyorlar. Erkeklerde de Mustafa Eliş, Engin Kara, Kerem Kurnaz ve Muhammet Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç gibi yıldızlardan yetişen genç çocuklar var. Şunu çok net söyleyebilirim inşallah 2028 Olimpiyatları, Türk halteri adına çok daha farklı olacak."