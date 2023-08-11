Ankara

Ligin ilk haftasında yarın Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan 64 yaşındaki teknik adam, "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.

İspanya basınına göre, Arda Güler'in tedavisi, 6 hafta daha sürecek. 21 Temmuz'da yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki Arda, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.

Thibaut Courtois'nın sakatlığı

Dün gerçekleştirilen idman sırasında sol diz ön çapraz bağları kopan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois hakkında da konuşan Ancelotti, "Duygusal açıdan dün, iyi bir gün değildi. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı ancak futbolda böyle şeyler olur. Courtois'nın hızla iyileşmesini diliyorum. Kalede, Andriy Lunin'e güveniyorum. Sezon öncesi kampında iyiydi ve yeteneği yüksek bir kaleci. Sadece deneyimi az ama maça çıktıkça, bu sorunun üstesinden gelecek." şeklinde konuştu.

AA