Milli Eğitim Bakanlığına Adaylığımı İlan Ediyorum..!

Milli Eğitim Bakanlığına Adaylığımı İlan Ediyorum..!

Küçük düşünmüyorum. Kitabın ortasında söylüyorum.

Artık Yetmez Mi???

Milli Eğitim Bakanlığını öğretmen olmayanların yönettiği.

Ben bu işe şaka maka değil talibim. Bu işin içinden geliyorum. Sağlık ya da adalet bakanlığı değil ilgi alanım, okuduğum tezini yaptığım alanda, iddiamı ortaya koyuyorum. Bu işi senin ya da bir başkasının değil öğretmenliğin her kademesinde bulunan, özel sektörün acılarını bilen bir olarak yazıyorum. Yıllardır iş bilmezler yüzünden sistemin tıkanmasını kabul etmiyorum.

Susmadan, korkmadan ilan ediyorum. Ben Milli Eğitim Bakanı olmalıyım ki, işleri bir şekilde daha rayına oturta bilelim. Derini bildiğim bu güzide topluluğun ve öğrencilerin dertlerine deva olabilelim. Tabi ki bu işi tek başımıza yapmayacağız. Bir akademik kurul, sahadan yetenekli liyakatli idareci ve öğretmenlerden oluşan sözde bir şura değil özde bir şura sonucu harekete geçe bilmek. Artık değişen dünyayı yakalayamaz isek. Evlatlarımızı kaybederiz.

Fazla uzatmayayım. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanı olmuş kişilerin mesleklerini yazacağım.

O zaman bana daha çok hak vereceksiniz.

1– Doktor Rıza Nur: Tıp mezunu. Hekim. 4 Mayıs 1920–13 Aralık 1920

2– Hamdullah Suphi Tanrıöver: Galatasaray Lisesi (Öğretmen) mezunu. 14 Aralık 1920–20 Kasım 1921

3– Mehmet Vehbi Bolak: Mülkiye Mektebi mezunu. İdareci.20 Kasım 1921–5 Kasım 1922

4– İsmail Safa Özler: Gazetecilik-Öğretmenlik 5 Kasım 1922–7 Mart 1924

5– Vasıf Çınar: İzmir Lisesi mezunu. Yönetici. 8 Mart 1924–21 Kasım 1924 ve 28 Şubat 1929–7 Nisan 1929

6– Şükrü Saraçoğlu: Mülkiye mezunu. İdareci. 22 Kasım 1924–3 Mart 1925

7– Hamdullah Suphi Tanrıöver: Galatasaray Lisesi (Öğretmen) mezunu. 4 Mart 1925–19 Aralık 1925

8– Necati Uğural: Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat. 20 Aralık 1925–1 Ocak 1929

9– İsmet İnönü: Topçu Okulu mezunu. 9 Ocak 1929–27 Şubat 1929

10– Vasıf Çınar: İzmir Lisesi mezunu. Yönetici. 28 Şubat 1929–7 Nisan 1929

11– Hüsnü Taray: İktisat Fakültesi mezunu. Büyükelçi.10 Nisan 1929–15 Eylül 1930

12– Esat Sagay: Harbiye mezunu. Öğretmen. 27 Eylül 1930–18 Eylül 1932

13– Reşit Galip: Tıp mezunu. Hekim. 19 Eylül 1932–13 Ağustos 1933

14– Hikmet Bayur: Sorbonne mezunu. Büyükelçi.27 Ekim 1933–8 Temmuz 1934

15– Zeynel Abidin Özmen: Mülkiye mezunu. Vali. 9 Temmuz 1934–9 Haziran 1935

16– Saffet Arıkan: Harp akademisi mezunu. Subay. 10 Haziran 1935–28 Aralık 1938

17– Hasan Âli Yücel: Yüksek öğretmen okulu ve İst. Ünv. Felsefe mezunu. Öğretmen. 28 Aralık 1938–5 Ağustos 1946

18– Reşat Şemsettin Sirer: Edebiyat Fakültesi mezunudur. Bürokrat.5 Ağustos 1946–9 Haziran 1948

19– Tahsin Banguoğlu: Edebiyat Fakültesi mezunu. Öğretim üyesi.10 Haziran 1948–22 Mayıs 1950

20– Avni Başman: Hukuk mezunu. Bürokrat. 22 Mayıs 1950–2 Ağustos 1950

21– Tevfik İleri: Mühendislik mezunu. Mühendis.11 Ağustos 1950–5 Nisan 1953

22– Salim Burçak: Mülkiye mezunu. Akademisyen. 9 Nisan 1953–17 Mayıs 1954

23– Celal Yardımcı: Hukuk mezunu. Avukat.17 Mayıs 1954–9 Aralık 1955

24– Ahmet Özel: Mühendislik mezunu. Öğretim üyesi. 9 Aralık 1955–13 Nisan 1957

25– Tevfik İleri: Mühendislik mezunu. Mühendis.13 Nisan 1957–25 Kasım 1957

26– Celal Yardımcı: Hukuk mezunu. Avukat. 26 Kasım 1957–22 Mayıs 1959

27– Tevfik İleri: Mühendislik mezunu. Mühendis. 22 Mayıs 1959–8 Aralık 1959

28– Atıf Benderlioğlu: Hukuk mezunu. Avukat. 9 Aralık 1959–27 Mayıs 1960

29– Fehmi Yavuz: Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Öğretim Üyesi. 30 Mayıs 1960–8 Eylül 1960

30– Bedrettin Tuncel: Edebiyat Fakültesi mezunu. Öğretim üyesi. 8 Eylül 1960–5 Ocak 1961

31– Turhan Feyzioğlu: Hukuk mezunu. Akademisyen. 6 Ocak 1961–7 Şubat 1961

32– Ahmet Tahtakılıç: Hukuk mezunu. Kaymakam. 3 Mart 1961–20 Kasım 1961

33– Hilmi İncesulu: Siyasal mezunu. Vali. 20 Kasım 1961–26 Haziran 1962

34– Raşit Hatipoğlu: Ziraat mezunu. Ziraatçı. 26 Haziran 1962–8 Haziran 1963

35– İbrahim Öktem: Tıp mezunu. Doktor. 11 Haziran 1963–20 Şubat 1965

36– Cihat Bilgehan: Hukuk mezunu. Avukat. 20 Şubat 1965–27 Ekim 1965

37– Orhan Dengiz: Edebiyat Fakültesi mezunu. Öğretmen. 27 Ekim 1965–1 Nisan 1967

38– İlhami Ertem: Siyasal mezunu. Kaymakam. 1 Nisan 1967–3 Şubat 1969

39– Orhan Oğuz: İktisat Fakültesi mezunu. Öğretim üyesi. 3 Şubat 1969–14 Mart 1971

40– Şinasi Örel: Diplomat. 14 Mart 1971–13 Şubat 1971

41– Hakkı Arar: Hukuk mezunu. Avukat. 13 Aralık 1971–22 Mayıs 1972

42–Sabahattin Özbek: Ziraat Fakültesi mezunudur. Öğretim üyesi. Meclis dışından. 22 Mayıs 1972–15 Nisan 1973

43– Orhan Dengiz: Edebiyat Fakültesi mezunu. Öğretmen. 15 Nisan 1973- 25 Ocak 1974

44–Mustafa Üstündağ: Siyasetçi. 26 Ocak 1974–17 Kasım 1974

45– Safa Reisoğlu: Hukuk mezunu. Akademisyen. 17 Kasım 1974–31 Mart 1975

46– Naili Erdem: Hukuk mezunu. Avukat. 31 Mart 1975–21 Haziran 1977

47–Mustafa Üstündağ: Siyasetçi. 21 Haziran 1977–21 Temmuz 1977

48– Nahit Menteşe: Hukuk mezunu. Avukat. 21 Temmuz 1977–5 Ocak 1978 ve 25 Haziran 1993–25 Ekim 1993

49– Necdet Uğur: Mülkiye mezunu. Emniyet müdürü. 5 Ocak 1978–12 Kasım 1979

50– Cemal Fersoy: Hukuk mezunu. Avukat. 12 Kasım 1979–12 Eylül 1980

51– Hasan Sağlam: Harp akademisi mezunu. Subay. 21 Eylül 1980–13 Aralık 1983

52– Vehbi Dinçerler: Mühendislik mezunu. Mühendis. 13 Aralık 1983–13 Eylül 1985

53– Metin Emiroğlu: Hukuk mezunu. Avukat.13 Eylül 1985–21 Aralık 1987

54– Hasan Celal Güzel: İktisat mezunu. İktisatçı. 21 Aralık 1987–31 Mart 1989

55– Avni Akyol: Eğitim Fakültesi mezunu. Bürokrat. 31 Mart 1989–20 Kasım 1991

56– Köksal Toptan: Hukuk mezunu. Avukat. 20 Kasım 1991–25 Haziran 1993

57– Nahit Menteşe: Hukuk mezunu. Avukat. 25 Haziran 1993–25 Ekim 1993

58– Nevzat Ayaz: Hukuk mezunu. Emniyet müdürü. 25 Ekim 1993–5 Ekim 1995

59– Turhan Tayan: Hukuk mezunu. Avukat. 5 Ekim 1995–29 Haziran 1996

60– Mehmet Sağlam: Hukuk mezunu. Öğretim üyesi. 29 Haziran 1996–30 Haziran 1997

61– Hikmet Uluğbay: Siyasal Bilgiler mezunu. Büyükelçi. 30 Haziran 1997–11 Ocak 1999

62– Metin Bostancıoğlu: Hukuk mezunu. Avukat. 11 Ocak 1999–9 Temmuz 2002

63– Necdet Tekin: Fen Fakültesi mezunu. Öğretim Üyesi. 10 Temmuz 2002–19 Kasım 2002

64– Erkan Mumcu: Hukuk mezunu. Avukat. 19 Kasım 2002–17 Mart 2003

65– Hüseyin Çelik: Edebiyat Fakültesi mezunu. Öğretim Üyesi. 17 Mart 2003 Halen görevde

66-Nimet çubukçu Avukat

67- Ömer Dinçer İişletme

68- Nabi Avcı İletişim prof.

69.Ziya Selçuk Eğitim prof,

70.Mahmut ÖZER Harita ilestisim mühendisi, prof



Eğitimi kimlerin yönettiğini okuduktan sonra hala Milli Eğitim Bakanlığının sorunlar yumağı olmasının sebebini merak ediyor musunuz? Eğitim eğitimcilere bırakılmadığı sürece bu sorunlar devam edip gidecek. Eğer Avrupa’da hedeflenen başarı seviyesine gidilmek isteniyorsa öğretmenlerin seslerine kulak verilmeli ve yönetime aktif katılmaları sağlanmalıdır.

BİR SİTEMİM VAR MESLEK ERBABINA!!!

Eğitimin bu hale gelmesinde, büyük payı olan,manifaturacılar,kuaförler,balıkçılar,ayakkabıcılar,konfeksiyoncular,taksiciler vb. meslek erbapları sizi kınıyorum..!