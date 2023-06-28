Erzurum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekin, beraberinde Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile tarihi Ulu Camii'de bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların insanları bir arada tuttuğunu belirterek, "Dini bayramlar toplumu bir arada tutan, birlik ve beraberliği temsil eden, milli dayanışma ruhunu yansıtır. Kurban Bayramı da bunlar bir tanesi." dedi.

Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Tekin, "Birlik ve beraberliğimizin arttığı, Allah'a yakınlaştığımız bir bayram olması temennisiyle başta Erzurum halkı olmak üzere yakın zamanda 'asrın felaketi'ni yaşayan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ve tüm Türk milletinin bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah bizi daha güzel, daha sağlıklı ve daha mutlu bayramlara inşallah tekrar getirir. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.

AA