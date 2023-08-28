Türkiye şartları değişti, siyasetin şartları değişti. Ancak hiçbir devletin meclisinde terörle ilişkilendirilen vekiller olmadı! Bakanlar olmadı! Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını ertelediği bir parti, Mecliste terör propagandası yapmadı. Yüksek Mahkemede hazine yardımı alma kararı çıkmadı, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle ödenen hazine yardımına tedbiren bloke konulmasına yer olmadığına hükmetmedi. Toplamda 598.8 milyon lira hazine yardımı yapılmadı.

Bir vekilin ülkeye maliyeti ne kadardır? Bir çöpçünün yaptığı iş kadar iş yapar mı? Aldıkları sonsuz yetkilerle millete hükmeden ve bu durumu ölene kadar devam ettiren bu vekiller, birinci derece yakınları ile her yerde çok önemli kişiler gibi hizmet almakta. Danışman, sekreter, koruma, araç tahsisi, şoför, işçi, aşçı, sağlık, tahsisli konut verilmekte. Bu durumda bir vekil; çarşıda, pazarda, toplu taşımada, mahallede, sahada olanların farkına varabilir mi?

Bir vekil; trafikte devletin memuruna hakaret ve tehdit içeren, arabasını durduran milletin görevlisine “benim kim olduğumu, seni sürdürürüm, süründürürüm”, “bana adam diyemezsin” cümleleri kurabilir mi?

Vekilliği meslek edinenler, 20 yıl vekillik yapanlar, siyaseti meslek haline getirenleri. Çoğu zaman boş görünen meclis masalarında, koltukta uyuyan; sadece el kaldıran vekilleri millet yerine onlar kendilerini millete seçtirmekteler. Halkın oyuyla vekil olacak, Ülkeye hizmet edecek, yasalar ve kanunlarla vatandaşın refah ve huzuru için çalışacaklar.

Bir vekilin milletvekilliğinden emekli olabilmesi için İki yıl milletvekilliği yapması, 20-25 yıl/ 9000 günlük primini doldurmuş olması gerekli. Geçmişte iki yıl milletvekilliği yapıp yaş ve hizmet hadlerini başka işlerde tamamlayanlar da milletvekili emeklisi olmakta. Ayrıca vekillik görevlerini tamamlayanlar; ister çalışsın ister çalışmasın 4 yıl süre ile primleri TBMM tarafından karşılanmakta.

Kamu kuruluşu olmayan siyasi partiler seçimlerde neden hazine yardımı alır? Milletin vekili, milletin aslından neden fazla maaş alır? VİP hizmeti, milletvekilliği dokunulmazlığı neden var? Gelişmiş bir ülke; 335 milyon nüfusuna karşılık 400 milletvekili, 15 adet bakanlığa sahip. 85-90 milyon nüfuslu Türkiye’de 600 milletvekili, 17 bakanlık mevcut. Bu yüzden bütçe açığı; vergi üstüne vergi ile kapanmaya çalışılmakta.

Sonuç olarak: ekonomi, ekoloji, strateji, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler mezunu yerine; Türklük ile sorunu olan, ülke yönetim alanında yeterli olmayan, mesleği kebapçı, inşaatçı, dişçi, çiftçi olan savaş kararına, kanun düzenlenmesine, milletlerarası antlaşmalara, para basılmasına, savaş ilanına el kaldırmasın. Vatan hepimizin!