Milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, TBMM'ye giremedi

İSTANBUL- Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifiyle milletvekili adayı olan gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci'in akıbeti belli oldu.

MECLİS'E GİREMEDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre TİP'in İzmir'den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM'ye giremedi. İrfan Değirmenci gece yarısı yaptığı paylaşımda "Atı alamadı, Üsküdar'ı geçemedi. Net olan bu. Sabaha daha çok var. TİP, 4 vekil çıkarttı. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Can Atalay, Ahmet Şık milletvekili. İzmir'de de henüz sisteme girilememiş çok oy var. Şansımız büyük. Uyumuyoruz" dedi.

TİP'İN HANGİ ADAYLARI MİLLETVEKİLİ OLDU?

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) üç milletvekili, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi. Barış Atay ise yeniden milletvekili seçilemezken Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın seçilmesiyle, TİP Meclis'teki koltuk sayısını korudu.

HABER: MERVE ELÇİ