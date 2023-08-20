Aynı din,
Aynı dil,  
             Aynı millet içinde;
      Değilsen eğer,
        Verilmez sana;  
            Beklediğin değer.
Öyleyse,
         İyice bir düşün.
Ne ayrısı,
   Ne gayrısı,
    Ne beyazı,  
Ne sarısı,
                       Millet bir, beyazı akıyla.
                                    Kim demiş: “Doğuşuna bakıla?”
                              Değer verilir mi hiç bu akıla?
              Olunca Yaratan bir;
                    Olmaz mı yaratılan bir?
              Bir de bağlanınca;  
Aynı dine.
     Ey ayrılıkçı!  
                 Kendine gel kendine.
   Hele bir de,
                      Konuşuluyorsa aynı dil;
        Işık için arama,
                                                                        Başka bir kandil.
                                                                        Çünkü, bu  milletin;
Allahı bir.
                                  Birliğe çomak sokanlara karşı;
                                            Âhı bir.                                               
           Velhâsılı kelâm;
          Din, dil bir ise,
                    Gerisi boş vesselam.
          Çünkü millet;  
                                     Doğuştan ziyade, oluştan ibaret.
                Maddesinden çok,
                        Mânâsındadır keramet.
            Ey milletinden;
                     Gayrı gören kendini!
                      Anlamamıştır henüz;
                       Millet denen cevheri.
                                        Aynı vatan, aynı dil, aynı dinde;
             Gören kendini;
                      Daha dünyada iken,
            Bulmuş olur,
                          Cennetlerin cennetini.