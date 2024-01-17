Haber: Damla Oya Erman

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab ile yaptığı bir söyleşi sırasında Nadella, yapay zeka endüstrisinin nereye gittiği konusundaki görüşlerini ve küresel güvenlik önlemlerine duyulan ihtiyacı tartıştı.

Nadella, "Dijital teknoloji endüstrisi olarak öğrendiğimiz en büyük ders, herhangi bir yeni teknolojinin beklenmedik sonuçlarını, tüm faydalarıyla birlikte düşünmemiz gerektiğidir," dedi. "[Bunları], beklenmedik sonuçların ortaya çıkmasını beklemek yerine aynı anda düşünmemiz gerekiyor."

Yapay zeka, üretkenliği artırarak muhtemelen daha iyi işler, eğitim ve hastalık tedavileri gibi yeni bir çağı başlatabilirken, aynı zamanda işsizlik artışı, yanıltıcı bilgiler ve insanlığın sona ermesine dair endişeleri de beraberinde getirmiştir.

Silikon Vadisi'nde birçok kişi, bu iki görüşü birden benimsemektedir. Salı günü CNN'in Fareed Zakaria'ya yaptığı bir röportajda Bill Gates, dünya genelinde işlerin %40'ının yapay zekanın yükselmesinden etkilenebileceği endişelerini kabul etti ancak tarih gösteriyor ki her yeni teknolojiyle korku ve ardından yeni fırsatlar gelir, dedi.

Bu yorumlar, yapay zeka şirketleri ve yasama organlarının teknolojiye geniş kapsamlı düzenlemeler getirme çağrıları devam ederken geldi.

Nadella, küresel bir düzenleyici yaklaşımın "çok arzu edilen" bir şey olacağını belirtti.