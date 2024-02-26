İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan sergide, Mevlana, Türk ve İslam Eserleri, Galata Mevlevihanesi, Sakıp Sabancı, Sadberk Hanım ile Resim ve Heykel müzelerinin envanterinden seçilen eserler yer alıyor.

Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sergiyi Hz. Mevlana'nın vefatının 750. yılı vesilesiyle hazırladıklarını ve böyle bir serginin İstanbul'da açılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz, Hz. Mevlana'nın dünyada en çok tanınan alimlerden olduğunu ve Sultanahmet gibi bir yerde de Mevlana'ya ilişkin böyle bir serginin yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

Konya'daki Mevlana Müzesi başta olmak üzere sergide 5 büyük müzeden önemli eserlere yer verdiklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çok özel bir seçki yapıldı. Şimdiye kadar sergilenmeyen veya çok bilinmeyen önemli eserlere yer verildi. Bir de serginin temel özelliği bana göre, klasik eserlerden, geleneksel sanatlardan başlamış olması ve modern sanatlara varıncaya kadar bir tarihi sürekliliği takip etmesi. Mesnevi'den başlıyor, hat sanatına, Mevlevilikle ilgili kıyafetlere yer veriliyor. Yine tarikatın objeleri, başka pek çok eser yer alıyor. Önemli ressamlarca Mevleviliğin resme yansıdığı eserlerle de sergi son buluyor."

"Tasarımıyla, eserleriyle, hikayesiyle özel bir sergi oldu"

Coşkun Yılmaz, sergiye ilginin beklediklerinin çok üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Konya Büyükşehir Belediyesi bu serginin yapımına, tanıtımına, duyurulmasına çok büyük önem verdi. Bu münasebetle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ve arkadaşlarını çok tebrik ediyorum. Esas itibariyle ev sahibi Konya Büyükşehir Belediyesi. Serginin küratörü Özkul Eren, sanat, tasarım dünyamızın duayen isimlerinden birisi. Tasarımıyla, eserleriyle, hikayesiyle özel bir sergi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Serginin "Sufinin Yolu", "Harflerin Estetiği/Sırlı Harfler", "Derviş Kültürü", "Mistik Yansımalar", "Mevlevilik", "Mesnevi" ve "Divan-ı Kebir" olmak üzere 5 temel başlıktan oluştuğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sergi kapsamında çok emsaline rastlamadığımız bir uygulama yapıldı. Sergiyle Hz. Mevlana'nın sanata yansıyan yönü ortaya konulurken, ülkemizin önde gelen, kamuoyunun yakından tanıdığı 51 değerli hocamızla da Hz. Mevlana'nın hayatı, dönemi, eserleri, fikirleri, günümüze yansıması, dünyaca algılanması ve geleceğe taşınması gibi onlarca başlık gündeme getirildi, konuşuldu. Tabii bununla sınırlı kalınmadı. Önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü koroları tarafından bir enstrümantal müzik dinletisi vardı. Sonra konuşmalar gerçekleştirildi. Akabinde de TİEM Müdürü Ekrem Aytar tarafından programa gelenlere ayrıntılı bir sergi gezisi gerçekleştirildi. Doğrusu programlar da beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. Yoğun bir dinleyici sayısına ulaştı. Bilmediğimiz pek çok konuyu öğrendik."

Ayrıca, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bugün saat 15.30'da sergi bünyesinde gerçekleşecek söyleşide Ömer Faruk Belviranlı, Berat Özipek, Halil İbrahim Üçer ve Yalçın Çetinkaya konuşmacı olacak.