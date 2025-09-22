Dünya sinemasının en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan Mevlana: Mest-i Aşk filminin kostümleri için 2500 metre kumaş kullanıldı ve özel tasarım aksesuarlar hazırlandı. Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin üstlendiği yapım, Mevlana’nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana’nın hayatında bıraktığı derin izleri beyazperdeye taşıyor. Dram ve tarihi türündeki film, güçlü anlatımı, etkileyici görsel estetiği, Fahir Atakoğlu’nun imzasını taşıyan müzikleri ve Morteza Poursamadi’nin görüntü yönetmenliği ile seyirciyi unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Özel tasarım kostümlerle dönemin ruhu beyazperdeye taşındı

Film için yaklaşık 2500 metre kumaş kullanıldı. İpek, dokuma, deri ve metal aksesuarlarla dönemin ruhunu yansıtan kostümler hazırlandı. Bazı kostüm kumaşları özel olarak boyatılırken, her oyuncunun karakterine uygun yüzük, kolye ve diğer aksesuarlar tasarlanıp üretildi. Yaklaşık 3 ay süren ön hazırlık döneminde, tüm kostümler Türkiye’de özel bir atölyede titizlikle üretildi. Bu yoğun emek sayesinde her bir oyuncunun kostümü, özel bir çalışma ve detaylı el işçiliği ile hayata geçirildi.

Güçlü oyuncu kadrosu

“Mevlana: Mest-i Aşk”ta, Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Halit Ergenç ve Shahab Hosseını gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor. Türk ve İranlı oyuncuların samimi bir atmosferde bir araya geldiği film, Mevlana’nın evrensel mesajını beyazperdeye taşıyor.

Tarihi bir dönemi anlatmanın ötesinde sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu yeniden yorumlayan “Mevlana: Mest-i Aşk” 17 Ekim’de sinemalarda!