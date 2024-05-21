HABER: FUNDA AKOSMAN

Antep'teki şubesinin yanı sıra İstanbul Çengelköy'de yeni bir şube açarak katmer severleri sevindirdi. İstanbul'daki bu yeni şube, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor ve lezzet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Onur Özsert'in öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Metanet Katmer alanında önemli bir ödülün sahibi oldu. 'Yılın En İyi Katmer Tatlısı' ödülüne layık görülen bu işletme, başarısını uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Dubai'de bir şube açmak için çalışmalarını sürdüren Onur Özsert ve ekibi, Türk tatlı kültürünü dünya çapında tanıtmayı amaçlıyor.

Onur Özsert, "Dedemden devraldığım bu mesleği, en iyi şekilde temsil etmek ve katmer tatlısının lezzetini tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. İstanbul Çengelköy'deki yeni şubemiz ile büyük bir adım attık, şimdi ise Dubai'de bir şube açarak bu lezzeti uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz," dedi.

Katmer tatlısına getirdiği yenilikler ve ödüllerle adından sıkça söz ettiren OnurÖzsert, önümüzdeki dönemlerde de tatlı severleri yeni sürprizlerle buluşturmayı hedefliyor.