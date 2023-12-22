Haber: Damla Oya Erman

Rapora göre, şirketin, politikalarını ihlal etmeyen "barışçıl" pro-Filistin içeriklerini bile kaldırdığı örnekler endişe yaratıyor. Ayrıca, Meta'dan, hükümet talepleri ve politika istisnaları gibi birçok konuda daha fazla bilgi paylaşması veya değiştirmesi talep ediliyor.

İnsan Hakları İzleme, Meta'nın platformlarında insan hakları ihlalleri ve siyasi hareketlerle ilgili ifadelere izin vermesi gerektiğini ve şirketten politikalarını tüm kullanıcılar için tutarlı bir şekilde uygulamasını istediğini belirtiyor.

Raporda, Meta'nın kurallarını ihlal etmeyen ancak Ekim ve Kasım 2023 tarihlerinde kısıtlanan veya kaldırılan 1.000'den fazla pro-Filistin içeriği tespit ettiği iddia ediliyor.

Bu içerikler arasında, Gazze hastanelerinde yaralı veya ölü bedenlerin fotoğraflarını içeren gönderiler ve "Filistin'e Özgürlük" ve "Soykırımı Durdur" ifadelerini içeren yorumlar bulunuyordu. Bir örnekte, kullanıcının sadece bir dizi Filistin bayrağı emojisinden oluşan bir yorumu Instagram tarafından "başkalarına zararlı olabileceği" uyarısı alarak engellendi.

Meta'nın, İnsan Hakları İzleme raporuna yanıt olarak yaptığı açıklamada, raporun şirketin İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili konuşmayı koruma çabalarını yansıtmadığını savundu. Şirket, hızla değişen, yoğun ve kutuplaşmış bir çatışma sürecinde küresel politikalarını uygulamanın zorluklarına dikkat çekti.

İnsan Hakları İzleme'nin raporu, Meta'nın ve diğer sosyal medya şirketlerinin İsrail-Hamas savaşıyla ilgili içerikleri ele alma şekline yönelik artan eleştirilerin bir parçası olarak öne çıkıyor. Meta'nın Denetim Kurulu, bu hafta, şirketin çatışma ile ilgili önemli bilgiler içerdiğini söylediği iki videoyu orijinal kararını bozma kararı almıştı.

Bu eleştiriler, şirketin potansiyel olarak zararlı veya yanıltıcı içeriği kaldırmama konusundaki başarısızlığı nedeniyle çatışmanın başlangıcında Meta ve diğer platformların eleştiri almasının ardından geldi. Bu, şirketin potansiyel zararları önlemek için yeterince hızlı bir şekilde içerik kaldırmasını, aynı zamanda kurallarını aşırı uygulamadan ifade özgürlüğünü ihlal etmemesini dengeleme zorunluluğunu vurguluyor.