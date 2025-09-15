Dünya sinemasının en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Mevlana: Mest-i Aşk, 17 Ekim’de izleyiciyle buluşuyor. Film, güçlü anlatımı, etkileyici görsel efektleri ve ilk kez bir araya gelen yıldız oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

17 Ekim’de vizyona girecek olan Mevlana: Mest-i Aşk filminden ilk kareler sinemaseverlerle paylaşıldı.

Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin üstlendiği yapım, Mevlana’nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlâna’nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyor. Dram ve tarihi türündeki filmde, Fahir Atakoğlu’nun müzikleri ve Morteza Poursamadi’nin görüntü yönetmenliği eşliğinde seyirciyi duygu yüklü bir yolculuk bekliyor.

Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseını gibi birbirinden değerli isimlerin rol aldığı film, tarihi bir dönemi anlatmakla kalmayıp sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu da sinema diliyle yeniden yorumluyor.

Tarihi bir dönemi anlatmanın ötesinde sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu sinema diliyle yeniden yorumlayan Mevlana: Mest-i Aşk, dev kadrosu ve güçlü prodüksiyonuyla 17 Ekim'de sinemalarda!