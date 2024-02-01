İngiliz müzayede evi Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, dönemin Barcelona Sportif Direktörü Carles Rexach ve danışman Josep Minguella ile menajer Horacio Gaggioli'nin imzalarının bulunduğu peçetenin açılış fiyatı 300 bin sterlin olacak.

Mart ayında açık artırmaya çıkacak peçetede, "Barselona'da 14 Aralık 2000 tarihinde Minguella ve Horacio'nun huzurunda Rexach, kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşı görüşe bakılmaksızın, üzerinde anlaşılan miktarlara uyularak Lionel Messi ile sözleşme imzalanacağını bu belgeyle kabul eder." ifadeleri yer alıyor.

Rexach'ın, transfer konusunda haber gelmemesi üzerine endişelenen Messi'nin babası Jorge Messi'yi Barselona'daki bir tenis kulübünde öğle yemeğine davet ettiği ve anlaşmanın burada imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın aynı gün dönemin Barcelona Başkanı Joan Gaspart tarafından onaylandığı ve bir ay sonra resmiyete döküldüğü kaydedildi.

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasıyla sayısız başarılara imza atan Messi, Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıktı ve 672 gol attı.

16 yaşında A takımdaki ilk maçına çıkan Messi, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 10'u La Liga olmak üzere 35 kupa kazandı.

Arjantinli yıldız, 2021 yılında PSG, 2023 yılında ise Inter Miami'ye transfer oldu.