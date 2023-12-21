Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçında Fred'in zekası ve Cengiz'in keskinliğinin harika etkisini gördük.

Alınan zor galibiyet ve girilen stres kıyasıya yarışırdı. Kayseri'nin ligdeki beklenenin üzerinde bir performans sergilemesi ve maçın ilk yarısının dengesi zaten oyunun akışını gösteriyordu. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun performansı ve kullanılan koridorda Kayseri'nin savunma zaafı dikkat çekiciydi.

Fenerbahçe'nin ikinci devreye yine Ferdi Kadıoğlu'nun etkisiyle başlaması ve Michy Batshuayi'nin golüyle farkı açması önemliydi. Ancak Kayserispor'da kolay kolay pes etmeyerek, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye şartlarında maçın ortalamadan üst düzeyde geçtiği söylenebilir.

Her zaman olduğu gibi İsmail Yüksek hatalarıyla rakip takıma şanslar verirken, futbolun hatalar oyunu olduğu bir kez daha kanıtladı. Tadic'in fiziksel ağırlığı ve Szymanski'nin performansındaki düşüş, Fenerbahçe'nin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Futbol bu her şey olabilir tabii diyoruz ama! maçın kırılma anı, Mert Hakan'ın oyuna girişiydi. Ondan sonra gelecek maçların bile oyun şekli değişti ve Mert Hakan'ın etkisiyle Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu, derbi öncesinde kırmızı kart görerek takımını zora soktu. Bu durum, Mert Hakan'ın oyuncular arası etkileşimi ve derbi öncesindeki gergin atmosferi gözler önüne seriyor. Yapmayın bunu! Neden yapıyorsun Mert Hakan bunu? Tamam en agrasif sensin ama yetti!

Sonuç olarak, Fenerbahçe kazandığı maç yine stres yaşattı, yine stres yaşıyor.