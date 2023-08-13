2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, yaz sezonu olarak en yüksek seviyelere girdiğimiz bu aylarda turizm bölgelerinden gelen veriler ve sektör temsilcilerinin açıklamaları ile turizm sektörü canlılığını ve hedefini koruyor.

Merkez Bankası’nın öngörülü açıklamaları da bu hedefi destekler durumda. Merkez Bankası’na göre seyahat gelirlerindeki iyileşme artarak sürecek. Banka; Ağustos, eylül ve ekim aylarında 16 milyar dolarlık turizm geliri öngördü.

Seyahat gelirlerinde son dönemdeki görünümün pozitife döndüğünün kaydedildiği Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda, 2023'de de yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın devam edeceği kaydedildi. Türkiye'ye gelen turist sayısının 2022'de, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın olumsuz etkilerine rağmen hızla arttığı ve 44,3 milyon kişi ile rekor seviyelere ulaştığı bildirildi.

Rapora göre, ağustos ay sonu itibari ile 7 milyondan fazla yabancı turistin gelmesi beklenirken, turizmden aylık gelirinse 6 milyar doları aşacak. Eylül ve ekim aylarında ise ziyaretçi sayısında yaşanan düşüşe karşın aylık gelirin 5 milyar bandında seyredecek. Ağustos, eylül ve ekim aylarında ise 16 milyar dolarlık turizm gelirinin elde edilmesi öngörüldü. Bu çerçevede, turizm gelirlerinin Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı hedefi olan 56 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.