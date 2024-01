Merhamet, içinizdeki tüm güzel duyguları insanlıkla paylaşmaktır. İçinizdeki sevgiyi, coşkuyu, mutluluğu insanlıkla paylaştığınızda, yeniden doğduğunuzu hissedeceksiniz ve koşulsuz sevgiyi yaşayacaksınız.

Merhamet sayesinde birey kendini yeniden doğuracaktır. Yaşamak, varoluşsal akışın içinde olmaktır. Sizler, aydınlanıp tekamül ve değişim yoluna adım attığınızda, içinizdeki tüm negatif duygular dönüşecektir. Merhamet ve şefkat çiçekleri içinizde açacaktır. Bencil isteklerinizin de dönüştüğüne tanık olacaksınız.

Merhamet, içinizde gelişmeye başladıkça dünyasal olarak hissedilen acı verici duygusallık da ortadan kalkacaktır. Böylece merhamet içinize akacak ve sizi besleyecektir. Dünya Değişim Akademisi'nde "Merhamet Sanatı" Değişim Programı sayesinde içinizde hissettiğiniz nefret duygusu kısa zamanda merhamete dönüşmeye başlayacaktır.

"Merhamet Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada merhamet ve şefkat olgusu ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Bir insan, merhamet gösterdiğinde aydınlanır ve kendi içinde sonsuz mutluluk yaşar. Bu mutluluğu da herkesle paylaşır. Merhamet dolu insan başkalarına yollarını bulmalarında yardımcı olur ve bu eylemden sonsuz haz alır.

İnsan, merhameti ne kadar çok verirse merhamet ettirme yeteneği de o doğrultuda artar. Böylece tüm sevgisini beklentisizce paylaşarak koşulsuz sevgiye ulaşır.

Her gün uygulanan değişim ve tekamül teknikleri sayesinde içinizdeki kuşku ve güvensizlik hissi de ortadan kalkar. Hayata, insanlara ve kendinize sarsılmaz bir güven içinde olursunuz. Merhamet şefkate dönüştüğünde içsel farkındalık artar ve her eylemi bilinçli olarak icra etmeye başlarsınız.

Tekamül ettikçe ve günden güne hızla değiştikçe, dönüştükçe içinizdeki aşk da bencillikten arınır ve merhamete dönüşür. Böylece birey, toplumu değiştirir ve dönüştürür. Böylece öz merkezinize odaklanarak insanlığa tekamül yolunda rehberlik etmeye başlarsınız.

Mutlu değişimler.....