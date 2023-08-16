DÜNYA HEM “SAVAŞ” HEM DE SICAKLAR İLE YANIYOR;KAVRULUYOR...
Eee biz de nasibimizi alıyoruz bu durumdan.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içerisinde MİSYONERLİK FAALİYETLERİNE izin verilmesini gözden kaçırdınız sanırım;Sonra anlatırım...
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Gelelim Yakup YILMAZ -BİZ ve TÜRK METAL SENDİKASI’nda olanlara!
BEN DEDİKODUYU sevmem yanımda konuşanları”BURADA DEĞİL TARAF”diye sustururum!
İFTİRA ETMEYİ DÜŞÜNEMEM BİLE;HUKUK KADINIYIM!Her şeyden önce ZEHRA SULTANIN tedrisatından geçmişim;vicdan ile hareket ederim.
DÜŞÜNECEK MİLYON KONU;
ÇÖZÜLECEK MİLYON SORUN;
VATAN-BAYRAK ve ÜLKENİN GELECEĞİ için YAPILMASI GEREKLİ bir çok İŞ
VAR İKEN İNSANLAR İLE UĞRAŞAMAM.
Bu nedenle DEDİKODU YAPMAYA-İNSANLARI KONUŞMAYA vaktim yok benim VATAN DÜŞÜNÜR İKEN.
Normalde gülüp geçerdim dedikodulara ve derdim ki:”Küçük insanlar küçük işler ile uğraşırlar;Boşver!.”
Lakin bu durumda,KARDEŞİM YAKUP YILMAZ’A YEREL BASININ,
KAMUOYUNUN,ERDEMİR İŞÇİSİNİN destek vermesinden ÜRKEN ve GERİ GELMESİNDEN KORKAN bir kısım densizler İFTİRA DERECESİNDE DEDİKODU ÜRETMEYE;YAYMAYA başlamışlar...
Düşünceleri herhalde 40 kere söylesek DELİLER İNANIR tarzında!
ELBETTE EREĞLİ HALKIM AKILLIDIR İNANMAZ İFTİRALARA.
LAKİN BRE DENSİZLER BİR DURUN;
ATTIĞINIZ İFTİRALAR YENİLİR YUTULUR TARZDA DEĞİL!
HERKESE SÖYLEDİM ;EN YÜKSEK MERKEZİNİZE DE:”ARSIZLIK,
NAMUZSUZLUK,YOLSUZLUK,
HIRSIZLIĞIN KARŞISINDA DURAN YAKUP YILMAZ’A yaptığınız bu HUKUKSUZLUK-HAKSIZLIK ORTADAN KALKANA KADAR;
KARŞIMDA KİM OLURSA OLSUN SONUNA KADAR GİDECEĞİM;KARDEŞİMİN HAKKINI ALACAĞİM.”
ELBETTE GEREĞİNİ YAPARAK;HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE KURULAN TÜRK METAL SENDİKASI EREĞLİ 1 NOLU ŞUBE YÖNETENLERİNE ve Yusuf Ziya ODABAŞ’A İHTARNAME gönderdim 10 Ağustos tarihinde;
şöförlerine tebliğ oldu.
YAKUP YILMAZ HAKKINDA ÇIKARILAN İFTİRA derecesinde DEDİKODULARA beni de eklemiş densiz ağızlar!
Eee ne diyeyim “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK;KORKTUKLARI İÇİN BOŞ AĞIZLAR KONUŞURLAR sadece...
İFTİRALARINIZ BİZE YAPIŞMAZ;RABBİN VE DOĞRULUK KALKANININ KORUMASINDAYIZ ÇÜNKÜ...
Kamuoyuna saygı ile duyurulur...
Yakup YILMAZ Vekili
Av.Tülay BEKAR
NOT:TEBLİĞ OLUNAN İHTARNAME EKTE OLUP;BİR DE KARDEŞİMLE GÜZEL BİR FOTOĞRAFIMIZI EKE KOYAYIM DEDİM...